Altın Portakal için yarışacak öğrenci filmleri belli oldu

5-12 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, sinema okullarında çekilen öğrenci filmlerini görünür kılmak ve sinema öğrencilerini teşvik etmek amacıyla Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması’na ev sahipliği yapıyor.

Yarışma seçkisinde yer alan çalışmaları; yönetmen Handan İpekçi, Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) Genel Başkanı Mehmet Güleryüz ve yapımcı Aycan Çetin’den oluşan jüri değerlendirecek.

Finale kalan filmleri tebrik eden Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması Genel Koordinatörü Sema Fener, “Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ilk kez yer alan bu yarışmalı bölümün gelenekselleşmiş Ulusal Kısa Film Yarışması’ndan farkı sinema okullarının kendi müfredatları çerçevesinde çekilmiş olan filmlerinin yarışmaya katılarak programlarının ve tarzlarının yarışmasıdır. Bir başka önemli husus da bu okulların öğrencilerinin sinema profesyonelleri ile buluşarak fikir alışverişinde bulunabilme olanağının sunulması olacak. Böylece sinema endüstrisi öğrencileri keşfederken öğrenciler de ileride çalışacakları sanat dalında, karşılaşacakları yöntemler hakkında öngörü oluşturabilecek. Bu sene festivalde ilk kez yer alan Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması hem öğrencilere hem de onların eğitildiği sinema okullarına yeni bir kapı açacak. Temsil ettikleri üniversitelerin verdiği sinema eğitiminin kimliğini betimlercesine seçilen farklı konuların, farklı bir sinema diliyle anlatıldığı bu 12 filme yarışmamızın son aşamasında başarılar diliyoruz” dedi.

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yarışacak öğrenci filmleri şunlar:

Bir Sır Var Yazılmış - Yönetmen: Recep Efe Ekemen - 15’, Defin - İbrahim Karahasan - 8’, Deli - Canan Sennaroğlu - 15’, Diyet Kola - Çağrı Hazar Oğuz & Tuna İnci Mısırlıoğlu - 14’, Döngü - Ramazan Yakut - 10’, Giz - Özlem Biberoğlu - 12’, NâN - Enes Küçük - 15’, Normal - Merve Toker - 12’, Sinameki - Furkan Demirci - 14’, Sistem - Abdulhalim Erez - 9’, Umurumda Değil - Deniz Mıdık - 15’ ve Vahşetin Yeni Düzeni - Alinur Bağcı - 13"

Seçkiye katılan filmlerin ekipleri, 5-12 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’ne katılarak yönetmenler, yapımcılar, senaristler, oyuncular ve sinemanın diğer aktörleriyle buluşma fırsatı yakalayacak.