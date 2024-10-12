Altın Portakal ödülleri sahiplerini buldu: Kadın katliamına sesler yükseldi

Işıl ÇALIŞKAN

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, Antalya Kapalı Spor Salonu Cam Piramit’te düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.

‘Hikayemiz Birlikte, Biz varız bu filmin içinde’ temasıyla düzenlenen tören, türküleri yorumladıkları şarkılarıyla tanınan ‘Barabar’ grubunun verdiği konserle başladı.

Sunuculuğunu Şebnem Dönmez’in yaptığı törene Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de katıldı. Böcek açılış konuşmasında, “Sinemanın sadece bir izleyiciyi değil toplumları değiştirdiğini hepimiz biliyoruz. Antalyamızın sinema kenti olması için elimden geleni yapacağım” dedi. Böcek, Festival kapsamında gerçekleştirilen ‘Sinema Çalıştayı’nın sonucunda Sinema Eser Sahipleri Federasyonu ile yaptıkları görüşmeler sonucunda festivalde yarışan tüm film sahiplerinin telif haklarını ödeyecekleri müjdesini verdi. Böcek, “Kadın ve çocukların istismara uğramadığı kadınların katledilmediği bir Türkiye diliyoruz. Eğriyi doğruya karanlığı aydınlığa sizler dönüştüreceksiniz. Mücadelenizden asla vazgeçmeyin. Sizin cesaretinizle kötülüğü yıkacağız” sözlerini kaydetti.

Jüri başkanı Ferzan Özpetek de konuşmasında Antalya Altın Portakal film Festivali’nin kendi kariyeri için çok önemli olduğunu ifade etti. Özpetek, “Bol bol film seyrettik. Kararlarımız hep birlikte oldu” dedi. Bir annenin oğlunu yetiştirmesinde çok önemli bir unsur olduğunu söyleyen Özpetek, “Son 10 yıldır binlerce kadın katlamı oldu. Bunun için kültürel bir değişime, sinemaya, kitaplara ihtiyacımız var. Ama her birimizin bunun sorumluluğunu almamız gerek. Kanunlara ihtiyacımız var” dedi.

"YAŞAMAK VE VAR OLMAK İÇİN MÜCADELE EDEN KADINLARA"

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında verilen En İyi Yardımcı Kadın Ödülü, Fidan filmindeki oyunculuğuyla Ayça Bingöl’ün oldu. Bingöl’e ödülünü oyuncu Cengiz Bozkurt verdi. Bingöl, “Samimi olarak söylüyorum beklemiyordum. Bu filmin bütün yolculuğuna şahitlik ettim. Can dostumla yola çıkmıştık. Onun ödülünü hepimiz adına alıyorum” dedi. En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü, Mukadderat filminde rol alan Osman Sonant’ın oldu. Sonant, “Bu ödülü yaşamak ve var olmak için mücadele eden kadınlara adıyorum” dedi.

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Ayşe filmindeki performansıyla Binnur Kaya ve Mukadderat’taki oyunculuğula Nur Sürer’in oldu. Ödülünü Gökçe Bahadır’dan alan Sürer, “45 yılllık oyunculuk hayatımda bana dokunan bütün yönetmenlere teşekkür ederim. Çoğunlukla değersizleştirilmek isteyen Paris’te yaşamını yitiren ustamız Yılmaz Güney için alıyorum” dedi. Ödülünü kadınlar adına alan Binnur Kaya ise, “Nur Sürer gibi hayran olduğum bir sanatçıyla paylaşmak çok özeL. Kadınlar yapmaları gerekeni yaptı. Şimdi konuşmak değil eyleme geçmenin zamanı. Yapılması gerekeni yapması gerekenlerden bekliyoruz acil bir şekilde. İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” ifadelerini kullandı.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında verilen En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü de Evcilik oyunundaki performansıyla Nejat İşler aldı. Ödülünü jüri İlker Kaleli’den alan İşler, “Teşekkür ederim” dedi.

En İyi Yönetmen Ödülü Ayşe filminin yönetmeni Necmi Sancak’ın oldu. 'En İyi Film Ödülü' Nadim Güç'ün yönettiği 'Mukadderat' filmi kazandı. Güç, ilk filmi olduğunu, üretmeye devam edeceğini belirterek, ödül için teşekkür etti. Filmin senaristi Erdi Işık, “Annem ve ablam başta olmak üzere elalem ne der kaygısı yaşamadan yaşayan tüm güçlü ve emekçi kadınlara adıyorum” dedi. Filmin oyuncusu Nur Sürer ise, konuşmasında “Güzel bir geceydi ama biz çok acılı bir ülke haline geldik. Her güne bir acı sığdırıyoruz. Kadınlardan çocuklardan hayvanlardan elinizi çekin” sözlerini kaydetti.

"SANSÜRE KARŞI OLAN HERKESİ SELAMLIYORUM"

En İyi Ulusal Kısa Film Yarışması Jüri Özel Ödülü’nü ‘Mükemmel’ filmiyle Ece Dizdar aldı. Dizdar’a ödülünü “Tabu sayılan konuyu son derece cesur bir şekilde yansıtması” gerekçe göstererek yönetmen Erdem Tepegöz verdi. Ödülünü depremde kaybettiği babası için alan Dizdar, “Meslekte 23’üncü yılın Altın Portakal’ımı yazıp yöneteceğim bir filmle alacağım hiç aklıma gelmezdi. Deprem yüzünden bir kez daha hayallerini iptal etmeyeceksin diyen Ayşenil’e çok teşekkür ederim. Bana inanan tüm ekibime teşekkür ederim. Baba ben Altın Portakal aldım” dedi. En iyi Ulusal Kısa Film Ödülü’nün sahibi ise ‘Neredeyse Kesinlikle Yanlış’ filminin yönetmeni Cansu Baydar’ın oldu. Baydar, “Altın Portakal tarihi boyunca sansüre karşı direnmiş herkesi saygıyla selamlıyorum. Haklarımızdan da hayatlarımızdan da vazgeçmeyeceğiz. İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” dedi.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında verilen Cahide Sonku Ödülü’nü Gülizar filminin kostüm tasarımcısı Yağmur Ergül’ün oldu. En İyi Senaryo Ödülü’nü ise Ümit Ünal’ın yönettiği Evcilik filmi aldı. Ödülünü Ferzan Özpetek’ten alan Ünal, “Senaryo dediğimiz şey kağıtta yazanlardan ibaret. Buna inanmak gerek. Bana inanan ve destekleyen herkese teşekkürler” dedi. En İyi Müzik Ödülü’nü Balinanın Bilgisi filminin bestecileri Serkan Polat, Özgür Alper ve Pınar Bayrak’a Mercan Dede verdi.

En iyi Kurgu Ödülü’nü vermek üzere sahneye çıkan jüri Melis Behlil, "Sinemanın ve medyanın baskıdan ve sansürden kurtulduğu arkadaşımız Çiğdem Mater’le buluşacağımız Altın Portakal’lar diliyorum” dedi. Ödülü, Fidan filmiyle Melike Kasaplar aldı. En İyi Sanat Yönetmeni ödülü Gülizar filminin yönetmeni Meral Aktan’a verildi.

Ulusal Belgesel Film Yarışması Jüri Özel Ödülü’nü “Bedri Rahmi Eyüboğlu Toprağın Sırrına Erenler” filminin yönetmeni Ali Kemal Pasinler aldı. Fatma Karakuş Kaçmaz’ın yönettiği Kadranı Olmayan Saat En İyi Belgesel Ödülü’ne değer görüldü. “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” diyen Kaçmaz, “İnsan onuruna yakışır şekilde yaşamak için mücadeleye devam” sözlerini kaydetti.

Festivalde verilen diğer ödüller şöyle:

En İyi Görüntü Yönetmeni: Balinanın Bilgisi-Murat Has

Film Yön Ödülü: Ayşe-Necmi Sancak