Altın Portakal yeni film başvurularını bekliyor

Yunis ALAÇAM

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Ulusal yarışma kategorilerine başvurular devam ediyor.

Bu sene 62’ncisi gerçekleştirilecek festivale; Ulusal Yarışmalar’a, 61. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin son başvuru tarihi olan 12 Ağustos 2024’ten sonra tamamlanmış ve 62. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden önce Türkiye’de halka açık, ticari gösterimi yapılmamış ve yurt içinde bir festivale katılmamış Türkiye yapımı filmler başvurabiliyor.

Festivalin internet sitesinden yapılabilen başvurular için son tarih 22 Ağustos 2025, Cuma, saat 18.00 olarak belirlendi.



