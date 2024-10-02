Altın Portakal’da 80’i aşkın film gösterilecek

Kültür Sanat Servisi

61’inci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin gösterim takvimi açıklandı. Bu yıl 11 farklı bölümde 80’in üzerinde filmi sinemaseverlerle buluşturacak. Festival kapsamında Ulusal Özel Gösterim, Ulusal Kısa Film Yarışması, Ulusal Kısa Metraj Özel Gösterim, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Belgesel Özel Gösterim başlıkları altında sunulacak filmler ücretsiz olarak izlenebilecek. Diğer bölümlerdeki gösterimlerin ücretlerinin ise öğrenciler için 5 tam için ise 10 TL olarak belirlendiği kaydedildi.

Gösterimler, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos ve Perge salonları, Paribu Cineverse Migros AVM Konyaaltı 7 ve 8’inci salonlar, Cinetime (2.Salon) Özdilek Park Antalya Kepez ve AKM Amfitiyatro’da gerçekleştirilecek.

Festival programına www.antalyaff.com adresinden ulaşılabiliyor. Antalya Altın Portakal Film Festivali, 5-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.