Altın Portakal’da açılış galası yapıldı



Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, bu yıl 61’incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, bir kez daha sanatseverlerle buluştu. Festivalin açılış töreni, Sedef Avcı’nın sunumuyla Cam Piramit Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Açılış galasında Erdal Özyağcılar, Selçuk Yöntem, Şerif Sezer, Müjdat Gezen ve Işıl Yücesoy’a onur ödülü, Aras Bulu İynemli ve Farah Zeynep Abdullah’a ise başarı ödülü verildi.



“Altın Portakal, hayatın ta kendisidir”

Törenin açılışında konuşan Başkan Muhittin Böcek, Altın Portakal Film Festivali’nin herkeste farklı bir hatırası bulunduğuna dikkat çekerek, kendi anısını katılımcılarla paylaştı. Böcek, "15 yaşında kazandığım ikramiyeyle aldığım bir sinema makinesiyle okul yıllarımda Antalya’mızın farklı yerlerinde film oynattım. Okuldan dönerken yaptığım anonslarla sinemaseverleri davet eder, akşam da film gösterimi yapardım. Seyyar açık hava sinemamızın film gösterimi için yaptığım anonsu, her filmde duyduğum heyecanı, izleyicilerin yaşadığı o coşkuyu unutmam mümkün değildir. O yıllarda, sinema makinesinin yansıttığı ışık, benim hayatımı hala aydınlatmaya devam ediyor. O nedenle, altın portakal benim için bir sinema makinesiyle gerçeğe dönüşen hayalimdir. 70’li yıllarda at arabasıyla gelip izlediğim kortejdir. Antalyamız için Altın Portakal Yeşilçamdır, çocukluğumuzdur, gençliğimizdir, umuttur, inanmaktır, başarmaktır. Kısacası Altın Portakal, hayatın ta kendisidir” diye konuştu.



“Yaşanan talihsizlikleri, üzüntüleri, kırgınlıkları geride bıraktık”

Geçtiğimiz yıl düzenlenemeyen festival için yaşadığı üzüntüyü dile getiren Başkan Böcek, “Yaşanan talihsizlikleri, üzüntüleri, kırgınlıkları geride bıraktık. Biz üzerimize düşen ne varsa yapmaya kararlıydık. Sorunları aşabilmek için verdiğimiz mücadelede bize destek olan tüm sanatçı dostlarımıza, basın mensuplarına, sinema emekçilerine ve kıymetli halkımıza bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Bu yıl Altın Portakal Film Festivalini sizlerden aldığımız güçle, belediyemiz ve sinema emekçileri ile birlikte yapıyoruz. Bir kalemle başlayan, senaryo sürecinden, perdedeki son kareye kadar çok büyük emek isteyen sinema sanatının dünya çapında en köklü festivallerinden birine ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.



Bu sektör, öyle sıradan bir sektör olarak algılanamaz"

Antalya Valisi Hulusi Şahin de sinema sektörünün kendisinde ayrı bir yeri olduğunu dile getirdi. Türk sinemasının yakın tarihin özeti olduğunu belirten Şahin, izlediği filmlerden örnekler vererek, şu ifadelere yer verdi:

“Bu sektör, öyle sıradan bir sektör olarak algılanamaz. Bu sektör, gerçekten kültürün ana kilometre taşıdır, ayakta da tutulması gerekiyor. Bu festivaller, bunun için var yoksa çok ciddi dalgalanmalar ve tehditler altında. Pandemide Türk sinema sektörü, dünyanın tamamında olduğu gibi bir darbe aldı. Tekrar toparlanması için mutlaka desteğe ihtiyacı var, işte bu festivaller bu anlamda çok önemli. Antalya Altın Portakal da bunun amiral gemilerden bir tanesi.”



“Hepimiz için adalet diliyorum”

Festival kapsamında ilk kez takdim edilen onursal nişanı Jüri Başkanı Ferzan Özpetek’ten alan, bu yıl festivalin ev sahipliğini yapacak ünlü oyunu Saadet Işıl Aksoy, “Türkiye’de yaşanan kadın cinayetleri karşısında inanılmaz bir acı hissediyorum. Biraz sert açılış oldu ama gerçek bu. Katledilen kız kardeşlerim için büyük üzüntü yaşıyorum, onları saygıyla anmak istiyorum. Hepimiz için adalet diliyorum” dedi.

İlk kez 2007 yılında festivale katıldığını ve gelecek vadeden genç yetenek ödülü aldığını hatırlatan Saadet Işıl Aksoy, “Ev sahibi sanatçı olarak karşınızdayım, bundan büyük bir onur taşıyorum. Her yıl başka bir arkadaşım ev sahibi nişanını taşıyacak, daha cesur bir sinema için emek vermeye davet edeceğiz. Buraya gelen, festivalde emeği geçen herkese, birlikteliği için teşekkür ediyorum. Birlikte olduğumuzda birbirimize yol arkadaşlığı yapabiliyoruz, sorunlarımızı paylaşma imkanı bulabiliyoruz. Bu açıdan çok değerli. Özel olarak tasarlanan nişanı başka bir arkadaşıma devredene kadar onurla taşıyacağımı bildirmek istiyorum. Bütün bu karışık duygularla birlikte festivali açıyorum” dedi.



“Bu gece bana huzur, onur, umut armağan ettiniz”

Usta sanatçı Erdal Özyağcılar’a onur ödülünü Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek takdim etti. Erdal Özyağcılar, ödülü alırken yaptığı konuşmada, “Bu gece bana Erdal “İyi ki bu mesleği seçmişsin, iyi ki oyuncu olmuşsun” dedirtti. 55 yıllık sanat emeğimi taçlandırdınız, sevgi ve saygı gösterdiniz. Eğer bir daha dünyaya gelsem, ülkemde bu topraklarda yine bu mesleği seçerdim, yine oyuncu olurdum. Bu ödülü bana armağan edenler bu gece bana huzur, onur, umut armağan ettiniz” şeklinde konuştu.

Ünlü sanatçı Selçuk Yöntem’e ise ödülü Sanatçı Mehmet Aslantuğ verdi. Yöntem, “Altın Portakal Film Festivali’ne katılmak her ne olursa olsun katılmak çok önemli. Ama bu gece için katılımın benim için gururu çok başka, arkadaşım Mehmet Aslantuğ’dan almak ise ayrı bir sürpriz ve gurur oldu. Yaşasın sanat” diye konuştu.



“Yaşasın Altın Portakal”

Usta Sanatçı Şerif Sezer’e ise onun ödülünü ünlü sanatçı Emre Altuğ takdim etti. Sezer, “Çok heyecanlıyım, onur duydum, gurur duydum. Bu yolculuğumda hayatıma dokunan bütün yönetmenlerime ve yapımcılarıma çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Yaşasın sinema, yaşasın Altın Portakal” dedi.

Rahatsızlığı nedeniyle festivale katılım sağlayamayan onur ödülü sahibi Usta Sanatçı Müjdat Gezen ise görüntülü mesaj göndererek, teşekkürlerini iletti.



“Aranızda olmak büyük keyif”

Ünlü oyuncu Işıl Yücesoy’a ise onur ödülünü oyuncu Tuba Büyüküstün verdi. Yücesoy, “Aranızda olmak ne kadar büyük bir keyif, ne kadar büyük bir heyecan size anlatamam. Bana bu şerefli, bu saygın ödülü lütfeden Ferzan Özpetek ve jüri arkadaşlarıma, bu işi inatla ben yaparım diyerek ortaya çıkan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek’e milyonlarca teşekkür ediyorum. Esas 55 yıldır elimi tutan, gözüme bakan, yanımda olan sizlere teşekkür ediyorum. Hepinizin önünde minnetle eğiliyorum” dedi.



“Altın Portakal Film Festivali’nde olmaktan gurur duyuyorum”

Festival kapsamında başarı ödülü alan ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, ödülünü Sanatçı Perihan Savaş’tan aldı. İynemli, “Antalya’da Altın Portakal Film Festivali’nde olmaktan gurur duyuyorum, çok mutluyum. 61.’si düzenlenen festivalde ödül almak çok büyük bir onur tabii ki ama benim için daha önemli olan kısmı Perihan Savaş’tan alıyor olmak. Perihan hanımın nezdinde mesleğimin bütün usta isimlerinin önünde saygıyla eğiliyorum” diye konuştu.



Farah Zeynep Abdullah, ödülü hemcinslerine armağan etti

Bir diğer başarı ödülü alan Farah Zeynep Abdullah ise ödülünü CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar ve Usta Oyuncu Işıl Yücesoy’dan aldı. Farah Zeynep Abdullah şöyle konuştu:

“Bir ödül konuşması hazırlamıştım aslında ama bugün beynim o konuşmayı yapmayı çok almadı. Çünkü çok fazla gündem var. Ben bu ödülü, bu erkekçiliğin ve erkeklerin egemen olduğu, henüz daha sektör bile diyemediğimiz düzenin içinde var olmaya çalışan, konuşmaktan korkmayan, yorulan ama pes etmeyen kadınlar için almak istiyorum.”



Aras Bulut İynemli rap söyledi

Gecenin sonunda sahnede şarkılar söyleyen ünlü oyuncu Serhat Kılıç’a, başarı ödülü alan oyuncu Aras Bulut İynemli bir rap şarkısında eşlik etti.