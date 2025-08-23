Altın Portakal’da jüri başkanı Ömer Vargı

Kültür Sanat Servisi

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 24 Ekim’de başlayacak ve Ulusal Uzun Metraj Jürisi’nin başında usta yönetmen ve yapımcı Ömer Vargı yer alacak. Vargı, kariyerine 1974’te Yılmaz Güney ve Şerif Gören’in ‘Endişe’ filmi ile adım attı. Ardından ‘Deprem’, ‘Taksi Şoförü’ ve ‘Nehir’ filmlerinde Şerif Gören’in asistanlığını yaptı.

1983 yapımı ‘Güneşin Tutulduğu Gün’ ve 1993 tarihli ‘Amerikalı’ filmlerinin yapımcısı olarak adını duyurdu. 1996’da yapımcılığını üstlendiği ‘Eşkıya’, 3 milyondan fazla izleyiciye ulaşarak Türk sinemasında dönüm noktası oldu ve Oscar aday adayı seçildi. Vargı, 1998’de yönettiği ‘Her Şey Çok Güzel Olacak’ filmiyle de büyük kitlelere ulaşırken, 2003’te ‘İnşaat’, 2007’de ise hem yapımcılığını hem yönetmenliğini üstlendiği ‘Kabadayı’ ile başarısını sürdürdü.

Vargı, 2011’de ‘Anadolu Kartalları’, 2014’te ‘On Yılda Bir İnşaat’ filmlerine imza attı. Televizyonda da ‘Cam Kırıkları’ dizisinin yapımcılığını üstlendi. Vargı, 2018’de 55. Uluslararası Antalya Film Festivali’nde Yaşam Boyu Onur Ödülü ile onurlandırıldı. Yönetmen, 2024’te yayınlanan ‘Bu Filmde Ben de Varım’ kitabında ise sinemadaki hatıralarını paylaştı.