Altın rafinerisi operasyonuyla gündeme gelen Halaç ailesi, okulda Kuran dağıtmış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Altın Rafinerisi’ne yönelik operasyon ile gündeme gelen Halaç ailesinin, birkaç gün önce Karaburun’da öğrencilere Kuran dağıttığı ortaya çıktı.

Sol Haber Portalı’ndan Aslı İnanmışık’ın 29 Eylül 2025 tarihli haberine göre Karaburun Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde Salman Köyü imamı derslere girerek Kuran dağıttı.

İmamın ÇEDES kapsamında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerine girdiği öğrenilirken, öğrencilere Halaç ailesinin hayratı olduğu belirtilen Kuranları dağıttığı öğrenildi.

Velilerin ise bu durumdan rahatsız olduğu aktarıldı.

Fotoğraf: Sol Portal

Öğrencilere dağıtılan Kuran’ın üzerinde “Halaç ailesinin hayratıdır” ifadesi yer aldı.

AKP’Lİ İSİMLERLE İLİŞKİLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Halaç Ailesi'nin AKP'li isimlerle de yakın ilişkileri bulunuyor. İstanbul Altın Rafinerisi Yönetim Kurulu Başkanı Av. Özcan Halaç, Binali Yıldırım’ın memleketi Erzincan’ın Refahiye ilçesinde meslek yüksekokulu yapılması için çalışma başlatmıştı. O dönem Erzincan Refahiye Kaymakamlığı yapan Eyüp Kaykaç da Karaburun Kaymakamı olarak atanmıştı.

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ A.Ş. OPERASYONU

2024 yılı verilerine göre İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) "Türkiye'nin En büyük 500 Sanayi Kuruluşu" listesinde 5. sırada yer İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye bu sabah (6 Ekim Pazartesi) saatlerinde operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Altın Rafinerisi AŞ sahibi Özcan Halaç ile Genel Müdür Ayşen Esen'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verirken, 21 şüpheli ise gözaltına alındı.

İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ayşen Esen. Erkam Halaç'ın başkan vekili olduğu yönetimde, bir de AKP'li eski vekil Prof. Dr. İrfan Gündüz bulunuyor.

Geçmişte 3 dönem (21-22-23. dönemler) AKP İstanbul Milletvekilliği yapan Gündüz, aynı zamanda Bilal Erdoğan'ın Mütevelli Heyeti Başkan Vekili olduğu İbn Haldun Üniversitesi'nin de Mütevelli Heyet Başkanı.