Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Altın rekor serisini sonlandırdı: Fiyatlarda son durum ne?

Üç gün üst üste rekor kıran altın, yatırımcıların kâr satışlarına yönelmesi ve Trump’ın daha yumuşak mesajlarının güvenli liman talebini zayıflatmasıyla geriledi.

Ekonomi
  • 15.01.2026 09:26
  • Giriş: 15.01.2026 09:26
  • Güncelleme: 15.01.2026 09:46
Kaynak: Haber Merkezi
Altın rekor serisini sonlandırdı: Fiyatlarda son durum ne?
Fotoğraf: DepoPhotos

Altın, üç gün boyunca art arda gelen rekorların ardından bugün yatırımcıların kâr realizasyonuna yönelmesiyle değer kaybetti.

Spot altın yüzde 0,8 gerileyerek 4 bin 584,03 dolara düştü. Önceki işlem gününde ons altın 4 bin 642,72 dolarla tarihi zirvesini görmüştü. ABD vadeli altın kontratları da yüzde 1 düşüşle 4 bin 587,70 dolar seviyesinde işlem gördü.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Ons altındaki gerilemeye paralel olarak gram altın da güne sert düşüşle başladı. Yüzde 0,8’lik kayıpla gram altın 6 bin 377 TL seviyelerinde seyrediyor.

Piyasalarda güvenli liman talebinin zayıflamasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın hem Fed Başkanı hem de İran başlıklarında daha ılımlı bir söylem benimsemesi etkili oldu.

BirGün'e Abone Ol