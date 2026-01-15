Altın rekor serisini sonlandırdı: Fiyatlarda son durum ne?
Üç gün üst üste rekor kıran altın, yatırımcıların kâr satışlarına yönelmesi ve Trump’ın daha yumuşak mesajlarının güvenli liman talebini zayıflatmasıyla geriledi.
Kaynak: Haber Merkezi
Altın, üç gün boyunca art arda gelen rekorların ardından bugün yatırımcıların kâr realizasyonuna yönelmesiyle değer kaybetti.
Spot altın yüzde 0,8 gerileyerek 4 bin 584,03 dolara düştü. Önceki işlem gününde ons altın 4 bin 642,72 dolarla tarihi zirvesini görmüştü. ABD vadeli altın kontratları da yüzde 1 düşüşle 4 bin 587,70 dolar seviyesinde işlem gördü.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Ons altındaki gerilemeye paralel olarak gram altın da güne sert düşüşle başladı. Yüzde 0,8’lik kayıpla gram altın 6 bin 377 TL seviyelerinde seyrediyor.
Piyasalarda güvenli liman talebinin zayıflamasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın hem Fed Başkanı hem de İran başlıklarında daha ılımlı bir söylem benimsemesi etkili oldu.