Altın rekor sonrası geriledi

Altın fiyatları, 4 bin doları aşarak rekor kırmasının ardından kâr satışlarıyla hafif geriledi. ABD’deki düşüş Türkiye’de gram altına da yansıdı.

Ekonomi
  • 09.10.2025 09:20
  • Giriş: 09.10.2025 09:20
  • Güncelleme: 09.10.2025 09:29
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: DepoPhotos

Spot altın yüzde 0,4 gerileyerek 4 bin 22 dolara, ABD vadeli altın kontratları ise 4 bin 40 dolara indi.

ABD’deki düşüş Türkiye’ye de yansıdı; gram altın yüzde 0,3 azalışla 5 bin 405 liraya geriledi.

İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes anlaşması da altındaki gevşemede etkili oldu. Analist Kyle Rodda, “Ateşkes haberi, yatırımcılar için kâr satışı fırsatı oldu” değerlendirmesini yaptı.

