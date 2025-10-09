Altın rekor sonrası geriledi

Altın fiyatları, 4 bin doları aşarak rekor kırmasının ardından kâr satışlarıyla hafif düşüş yaşadı.

Spot altın yüzde 0,4 gerileyerek 4 bin 22 dolara, ABD vadeli altın kontratları ise 4 bin 40 dolara indi.

ABD’deki düşüş Türkiye’ye de yansıdı; gram altın yüzde 0,3 azalışla 5 bin 405 liraya geriledi.

İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes anlaşması da altındaki gevşemede etkili oldu. Analist Kyle Rodda, “Ateşkes haberi, yatırımcılar için kâr satışı fırsatı oldu” değerlendirmesini yaptı.