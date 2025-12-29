Giriş / Abone Ol
Altın rekor sonrası geriledi

Altın, kâr satışları ve jeopolitik tansiyonun düşmesiyle güvenli liman talebinin zayıflaması sonucu haftaya düşüşle başladı.

Ekonomi
  • 29.12.2025 09:12
  • Giriş: 29.12.2025 09:12
  • Güncelleme: 29.12.2025 09:24
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: DepoPhotos

Altın, yatırımcıların kâr satışları ve jeopolitik tansiyonun düşmesiyle güvenli liman talebinin zayıflaması sonucu tarihi zirvelere yakın seviyelerden geriledi.

Spot altın yüzde 0,4 oranında değer kaybederek 4 bin 512,74 dolardan işlem görürken, cuma günü 4 bin 549,71 dolarla rekor seviyeyi test etmişti.

ABD’de altın vadeli kontratları da aynı oranda düşüşle 4 bin 536,40 dolara indi. Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları 4 bin 472 dolar seviyelerine kadar geriledi.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Ons altındaki düşüş gram altın fiyatlarına da yansıdı. Haftaya yüzde 0,3 kayıpla başlayan gram altın, 6 bin 230 TL civarında alıcı buluyor. Gün içinde gram altın 6 bin 174 TL seviyesine kadar çekildi.

