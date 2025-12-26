Altın rekor tazeledi

Altının onsu 4 bin 531,1 dolarla rekor seviyeye ulaşırken gram altın da 6 bin 225 liradan işlem görüyor.

Gelecek yıl ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gevşeme patikasına yönelik iyimserlikler ve merkez bankalarının altın talebinin etkisiyle değerli metaller tarafında yükseliş eğilimi sürüyor. Bu gelişmelerle, Noel tatili sonrası ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, dün yaklaşık 2 baz puan artarak yüzde 4,15 seviyesine çıkarken, dolar endeksi ise yatay seyirle 97,9 seviyesinde bulunuyor.

ALTININ ONSU 4 BİN 531,1 DOLARLA REKOR KIRDI

Altının ons fiyatının Fed'in faiz indirimlerine ilişkin iyimserlikler, jeopolitik tansiyonun artabileceği endişeleri ve merkez bankalarının devam eden alımlarından destek bulduğu görülürken, altının onsu bugün 4 bin 531,1 dolarla rekor kırdı. Ons altın şu sıralarda kazancının bir kısmını geri vererek, yüzde 0,6 primle 4 bin 505 dolardan işlem görüyor.

Altına alternatif yatırım aracı olarak öne çıkan gümüş de rekor kırmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde 75,15 dolarla rekor seviyeyi gören gümüşün ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 3,7 yükselişle 74,6 dolardan alıcı buluyor. Brent petrolde ise Noel tatili sebebiyle işlemler gerçekleşmiyor.