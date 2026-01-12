Altın rekor tazeledi

Fed ve Başkan Jerome Powell’a yönelik açılan cezai soruşturma ile artan jeopolitik riskler, yatırımcıları güvenli limanlara yöneltirken altın fiyatlarında sert yükselişe yol açtı.

Belirsizliğin arttığı ortamda ons altın 4 bin 601,28 dolara kadar çıktıktan sonra, cuma gününe kıyasla yüzde 1,34 artışla 4 bin 568,35 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Gümüş fiyatı ise 84,50 doları görmesinin ardından yüzde 4,25 yükselerek 83,21 dolar seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 345 liradan işlem görüyor.

Cuma günü ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 6 bin 253,1 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla yüzde 1,7 değer kazancıyla 6 bin 345 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 572 liradan, Cumhuriyet altını ise 42 bin 118 liradan satılıyor.

Altının onsu 4 bin 601,3 dolarla rekor kırarken şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artışla 4 bin 571 dolardan işlem görüyor. Gümüşün onsu da önceki kapanışa göre yüzde 5,73 artışla 84,4 dolardan alıcı buluyor.

FED'İN BAĞIMSIZLIĞINA YÖNELİK ENDİŞE

İran'daki protestolar, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi, Çin-Japonya arasındaki diplomatik kriz ve ABD'nin Grönland'ı ilhak edebileceğine yönelik küresel çapta devam eden jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına yönelik artan endişeler yeni haftada varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Adalet Bakanlığının Fed binalarının yenilenmesiyle ilgili olarak kendisine yönelik bir cezai iddianame tehdidinde bulunduğunu duyurdu.

Cezai suçlama tehdidinin asıl nedeninin Fed'in para politikası kararları olduğunu öne süren Powell, şu ifadeleri kullandı:

"Cezai suçlama tehdidi, Fed'in faiz oranlarını Başkanın tercihlerini izlemek yerine halka neyin hizmet edeceğine dair en iyi değerlendirmemize dayanarak belirlemesinin bir sonucudur. Bu, Fed'in faiz oranlarını kanıtlara ve ekonomik koşullara dayanarak belirlemeye devam edip edemeyeceği, yoksa bunun yerine para politikasının siyasi baskı veya yıldırma eylemleriyle mi yönlendirileceğiyle ilgilidir."

Söz konusu gelişmeler değerli metal fiyatlarında sert yükselişlere neden oluyor. ​​​​​​​Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da cari denge ile Fed'e ilişkin gelişmelerin takip edileceğini belirtti.