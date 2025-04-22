Altın rekor üstüne rekor kırıyor

Altın piyasası tarihi bir yükseliş yaşıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirilerinin ardından yatırımcıların güvenli liman arayışına yönelmesiyle birlikte altın fiyatları rekor kırdı.

Spot altının ons fiyatı yüzde 2’yi aşan bir artışla 3 bin 492 dolara yükseldi. Bu seviye, altının şimdiye kadar ulaştığı en yüksek değer olarak kayıtlara geçti.

Ons altın şu sıralar 3 bin 483 dolar civarından işlem görüyor.

ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 1,7’lik yükselişle 3 bin 482,40 dolara çıktı.

GRAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Türkiye’de ise ons altındaki yükseliş gram altına da yansıdı. Gram altın, yüzde 2 oranındaki primle 4 bin 297 liraya ulaşarak rekor kırdı.

Gün içinde hafif geri çekilse de gram altın şu sıralarda 4 bin 279 lira seviyesinde işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da ise gram altın 4 bin 305 liradan alınırken, 4 bin 362 liradan satılıyor.

Çeyrek altın ise 7 bin lirayı aştı.

TRUMP’TAN FED’E ELEŞTİRİ

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada Powell’ın faiz indirimi konusunda yetersiz kaldığını belirterek, ekonomik yavaşlamaya karşı Merkez Bankası'nın daha aktif olması gerektiğini savundu. Powell’ın faizleri sabit tutma kararını eleştiren Trump, tarifelerin enflasyon üzerindeki etkilerinin netleşmeden faiz indirilmesi gerektiğini ifade etti.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, yatırımcıların Trump-Powell gerilimi ve ticari belirsizlikler nedeniyle ABD varlıklarından uzaklaştığını söyledi. Bu durumun doları zayıflattığını ve altının cazibesini artırdığını belirten Waterer, güçlü talep nedeniyle altındaki yükselişin desteklendiğini dile getirdi.

22 Nisan güncel altın fiyatları

Gram Altın: 4.284,36 TL (alış) – 4.284,84 TL (satış)

Çeyrek Altın: 7.041,00 TL (alış) – 7.105,00 TL (satış)

Yarım Altın: 14.086,00 TL (alış) – 14.214,00 TL (satış)

Tam Altın: 27.168,25 TL (alış) – 27.704,67 TL (satış)

Cumhuriyet Altını: 28.085,00 TL (alış) – 28.319,00 TL (satış)

Ons Altın: 3.483,00 Dolar (alış) – 3.483,41 Dolar (satış)