Altın rekor üstüne rekor kırıyor

ABD Merkez Bankası (Fed) piyasaların merakla beklediği 2026 yılının ilk faiz kararını açıkladı.

Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 3,5-3,75 aralığında sabit bıraktı. Karar sonrası altın fiyatları tırmanışa geçti.

Doların zayıflığı, jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler de sarı metaldeki bu yükselişi destekleyen diğer unsurlar oldu.

Haftanın dördüncü işlem gününde ons altının fiyatı 5.600 dolara yaklaşarak rekor tazeledi.

ONS ALTIN

Ons altın güne 5 bin 381 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 378 dolar, en yüksek de 5 bin 598 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 544 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 7 bin 508 liradan başladı. Gün içinde en düşük 7 bin 506 lira, en yüksek de 8 bin 806 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 7 bin 735 liradan alıcı buluyor.

GÜMÜŞ YENİDEN ZİRVEDE

Gümüş, ons başına 119doların üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı ve yıl başından bu yana yüzde 60'ın üzerinde yükselişini sürdürdü. Ekonomik ve jeopolitik belirsizlik ortamında güvenli liman talebi güçlü kalmaya devam etti. Ortadoğu gerilimlerinden küresel ticaret sürtüşmelerine kadar riskler yüksek kaldı; ABD seçimleri öncesinde yenilenen korumacılık söylemi, gümrük vergileri, tedarik zinciri aksamaları ve enflasyonist baskılar konusundaki endişeleri artırdı. Olası bir hükümet kapanmasının önemli veri açıklamalarını geciktirebileceği korkusu da piyasa duyarlılığını daha da olumsuz etkiledi. Bu arada, yenilenebilir enerji ve elektronik sektörlerinden gelen güçlü endüstriyel talep, arzı daraltmaya devam ederek, Fed'in temkinli duruşuna rağmen gümüşün yukarı yönlü ivmesini güçlendirdi.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 116,5 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 115,2 dolar, en yüksek de 119,4 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 117,3 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 163,19 liradan başladı. Gün içinde en düşük 161,3 lira, en yüksek de 167,2 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 164,2 liradan alıcı buluyor.