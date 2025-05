Altın Safran ödülleri sahiplerini buldu

Tuğçe ÇELİK

UNESCO ve Cittaslow Kenti Safranbolu'da bu yıl 26’ncısı düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali ödül töreniyle sona erdi.

145 ülkeden 1605 filmin başvurduğu festivalde, 38 eser finale kalırken farklı kategorilerde kazanılan ödüller sahiplerine takdim edildi.

Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül törenine Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar, akademisyenler, yapımcılar, yönetmenler ve yurttaşlar katıldı. Gecede yarışmaya katılan eserlerden kısa fragmanlar da izleyiciyle buluştu.

Törende konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, festivalin Safranbolu’nun tarihi ve kültürel değerlerinin korunması açısından önemli bir misyon taşıdığını belirtti. Köse, “Altın Safran Belgesel Film Festivali, sadece bir sanat etkinliği değil, aynı zamanda geçmişi geleceğe taşıyan bir bellek oluşturma çabasıdır. Katılan her belgesel bu kentin ruhuna, tarihine ve kültürüne bir iz bırakıyor. Safranbolu olarak bu izleri korumak ve çoğaltmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

‘SUHA ARIN SERGİSİ’ SANATSEVERLERİ BEKLİYOR

Festival kapsamında ayrıca bu yıl doğa ve belgesele katkı ödülü belgesel yapımcısı Serdar Kılıç'a, Türker İnanoğlu Sinema Onur Ödülü ise usta yönetmen ve senarist Nesli Çölgeçen'e verildi.

Festival kapsamında Tarihi Çarşı’daki Belediye Binası’nda açılan ‘Suha Arın Sergisi’ sanatseverleri ağırlamaya devam edecek. Usta yönetmenin eserleri ve belgesel sinemaya kazandırdığı değerleri ortaya koyan sergide Safranbolu’nun tarihine ışık tutan fotoğraf ve filmleri görmek mümkün.

Festivalde ödül alan eserler ve sahipleri şöyle sıralandı:

ULUSLARARASI KISA METRAJ BELGESEL FİLM YARIŞMASI

En İyi Kısa Metraj Belgesel Film Ödülü: Paula Fuentes & Guillermo Carera – İspanya – Wind Blow By

ULUSLARARASI UZUN METRAJ BELGESEL FİLM YARIŞMASI

En İyi Film Ödülü: Matthaus Wörle – Almanya – Where We Used to Sleep • Mansiyon Ödülü: Daria Morar (Mariya Bulavinskaya yerine) – İzmir – The Forest

ULUSAL ÖĞRENCİ BELGESEL FİLM YARIŞMASI

En İyi Film Ödülü: Cemal Karasalan – Mardin/Kızıltepe – Uzun Kol • Jüri Özel Ödülü: Hasan Hüseyin Korkmaz – Antalya – Antakya Miladı • Mansiyon Ödülü: Rümeysa İnan & Merve Dülger – Safranbolu – Damga

KÜLTÜREL MİRAS VE KORUMACILIK TEMALI ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI

Suha Arın En İyi Belgesel Ödülü: Adnan Memiş (Sevinç Baloğlu yerine) – İzmir – Oya • Mansiyon Ödülü: Cemalettin İrken – İzmir – Nazlı Hanım’ın Telaşları

ULUSAL KISA METRAJ BELGESEL FİLM YARIŞMASI

En İyi Film Ödülü: Fatih Diren – İzmir – Baletler Köyü • Jüri Özel Ödülü: Kadir Can Arabacı – İstanbul – Buzun Ruhu

ULUSAL UZUN METRAJ BELGESEL FİLM YARIŞMASI

En İyi Film Ödülü: Kenan Diler – Van – Kavak Ağacının Gölgesinde • Jüri Özel Ödülü: Aybüke Avcı – Ankara – Domates Biber Depresyon