ALTIN SAVAŞ BEKLİYOR! | 25 Şubat 2026 Çarşamba Gram Altın ve Bilezik Fiyatları

25 Şubat 2026 Çarşamba altın fiyatları yatırımcıların radarında. ABD ile İran arasındaki nükleer görüşmeler öncesi artan gerginlik, piyasaları doğrudan etkiliyor. Güvenli liman olarak görülen altına talep artarken, “Gram altın ne kadar?”, “22 ayar bilezik kaç TL?”, “Altın ons fiyatı yükseldi mi?” konuları zirvede.

ABD ile İran arasındaki nükleer görüşmelerin üçüncü turunun Cenevre’de gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak iki ülke arasında yapılan karşılıklı açıklamalar ipleri daha da gerdi. Bu durum yatırımcıların riskten kaçınarak altına yönelmesine neden oluyor. Jeopolitik tansiyon arttıkça altın fiyatları da yukarı yönlü hareket ediyor.

25 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış Satış Değişim Gram Altın (TL/GR) 7.324,32 7.325,26 %0,62 22 Ayar Bilezik 6.777,28 6.841,23 %0,30 Altın (ONS) 5.192,07 5.192,66 %0,55 Altın ($/kg) 166.163,00 166.184,00 %0,59 Altın (Euro/kg) 196.330,00 196.355,00 %0,59 18 Ayar Altın TL/Gr 5.346,75 5.347,44 %0,62 14 Ayar Altın TL/Gr 4.084,07 5.369,74 %0,33

ABD-İRAN GERGİNLİĞİ ALTINI NASIL ETKİLİYOR?

ABD ile İran arasında Cenevre’de yapılması planlanan nükleer görüşmeler öncesinde tansiyon yükselmiş durumda. Taraflardan gelen sert açıklamalar, piyasada belirsizlik algısını artırıyor. Bu belirsizlik ortamında yatırımcılar güvenli liman olarak altına yöneliyor.

Jeopolitik risklerin artması genellikle gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturur. 25 Şubat 2026 Çarşamba günü de benzer bir tablo görülüyor. Hem gram altın hem de ons altın değer kazanmış durumda.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Bugün itibarıyla gram altın fiyatı 7.325,26 TL seviyesinde işlem görüyor. Gün içindeki değişim oranı ise %0,62 olarak kaydedildi. Artan jeopolitik riskler gram altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketi destekliyor.

22 AYAR BİLEZİK FİYATI KAÇ TL?

Yatırımcıların ve düğün sezonu hazırlığı yapanların yakından takip ettiği 22 ayar bilezik fiyatı ise 6.841,23 TL seviyesine yükseldi. Günlük değişim %0,30 olarak kayıtlara geçti.

ALTIN ONS FİYATI YÜKSELDİ Mİ?

Küresel piyasalarda belirleyici olan altın ons fiyatı 5.192,66 seviyesine çıktı. %0,55 oranındaki artış, jeopolitik risklerin fiyatlamalara yansıdığını gösteriyor.

25 Şubat 2026 gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın 7.325,26 TL seviyesinde işlem görüyor.

22 ayar bilezik fiyatı bugün kaç TL?

22 ayar bilezik 6.841,23 TL’den satılıyor.

Altın ons fiyatı kaç dolar?

Altın ons fiyatı 5.192,66 seviyesinde bulunuyor.

ABD-İran gerginliği altını neden yükseltiyor?

Jeopolitik risk arttığında yatırımcılar güvenli liman olarak altına yönelir. Bu talep artışı fiyatların yükselmesine neden olur.

25 Şubat 2026 Çarşamba altın fiyatları, ABD ile İran arasındaki gerginliğin etkisiyle yükseliş eğiliminde. Gram altın, 22 ayar bilezik ve ons altın fiyatları yukarı yönlü hareket ederken, yatırımcılar gelişmeleri yakından takip ediyor. Jeopolitik riskler sürdükçe altın fiyatlarında dalgalanma devam edebilir.