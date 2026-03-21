Altın seriye bağladı: Düşüş eğilimi sürüyor

İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı saldırıların ardından başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere merkez bankalarının faiz konusunda aldıkları tutum nedeniyle geri çekilen değerli metallerde düşüş sürüyor.

Altının gramı, 6 bin 500 liranın altında işlem görürken çeyrek altın 11 bin 488 liradan, Cumhuriyet altını ise 45 bin 639 liradan satılıyor.

Ons altın ise 4 bin 500 doların altında seyrediyor.

RİSK ALGISI

ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının devam edeceği düşüncesi piyasalarda risk algısının yüksek kalmasına neden oluyor.

Petrol fiyatlarıyla, küresel çapta enflasyonist baskıların güçleneceğine ilişkin endişeler büyük merkez bankalarına ilişkin faiz indirim beklentilerini öteliyor.

Başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere büyük merkez bankalarının para politikalarındaki şahin tutumlarının güç kazanacağı ihtimalleriyle kıymetli metallerde geri çekilmeler dikkati çekti. Söz konusu düşüşte dolar endeksindeki yükseliş ve altının alternatif maliyetinin de azalması etkili oldu.