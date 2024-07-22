Altın sert çakıldı
Geçtiğimiz hafta içi 2639 liraya kadar ulaşan altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 2 bin 557 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise 2 bin 404 dolardan fiyatlanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Altının gramı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından 2 bin 557 lira seviyesinde işlem görüyor.
Altının ons fiyatı 2 bin 404 dolardan fiyatlanırken çeyrek altın 4 bin 221, Cumhuriyet altını ise 16 bin 910 liradan işlem görüyor.
Güncel altın satış fiyatları şöyle:
• Gram altın: 2.557,89 TL
• Çeyrek altın satış fiyatı: 4.221,00 TL
• Yarım altın: 8.469,00 TL
• Cumhuriyet altını: 16.910,00 TL