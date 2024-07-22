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Altın sert çakıldı

Geçtiğimiz hafta içi 2639 liraya kadar ulaşan altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 2 bin 557 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise 2 bin 404 dolardan fiyatlanıyor.

Ekonomi
  • 22.07.2024 08:19
  • Giriş: 22.07.2024 08:19
  • Güncelleme: 22.07.2024 08:32
Kaynak: Haber Merkezi
Altın sert çakıldı
Fotoğraf: Depophotos

Altının gramı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından 2 bin 557 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının ons fiyatı 2 bin 404 dolardan fiyatlanırken çeyrek altın 4 bin 221, Cumhuriyet altını ise 16 bin 910 liradan işlem görüyor.

Güncel altın satış fiyatları şöyle:

• Gram altın: 2.557,89 TL

• Çeyrek altın satış fiyatı: 4.221,00 TL

• Yarım altın: 8.469,00 TL

• Cumhuriyet altını: 16.910,00 TL

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