Altın sert çakıldı

Geçtiğimiz hafta içi 2639 liraya kadar ulaşan altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 2 bin 557 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise 2 bin 404 dolardan fiyatlanıyor.

Ekonomi 22.07.2024 08:19 Giriş: 22.07.2024 08:19

Güncelleme: 22.07.2024 08:32 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: Depophotos