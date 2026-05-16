Altın sert düştü: Haftalık kayıp yüzde 2,5’e ulaştı

Altın fiyatları cuma günü bir haftadan uzun sürenin en düşük seviyesine geriledi. ABD Hazine tahvili getirileri ile doların güç kazanması ve İran savaşı nedeniyle yükselen enflasyon endişeleri, yatırımcıların daha yüksek faiz beklentilerine yönelmesine neden oldu.

Spot altının ons fiyatı, yüzde 2 düşüşle 4 bin 557,61 dolara geriledi. Gün içinde 4 Mayıs’tan bu yana en düşük seviyeyi gören altın, haftalık bazda ise yüzde 2,5 değer kaybetti.

ABD vadeli altın kontratları da haziran teslimi işlemlerde yüzde 2,7 düşüşle 4 bin 561,90 dolardan kapandı.

“KÜRESEL TAHVİL FAİZLERİ YÜKSELİYOR”

CNBC-e'de yer alan habere göre; Marex analisti Edward Meir, değerli metallerdeki sert satışın arkasında birkaç temel neden bulunduğunu belirterek, “Dolar bugün oldukça güçlü. Sadece ABD’de değil, küresel ölçekte tahvil faizlerinde yükseliş görüyoruz” dedi.

Gösterge niteliğindeki ABD 10 yıllık tahvil faizleri yaklaşık bir yılın zirvesine çıkarken, faiz getirisi olmayan altının elde tutma maliyeti arttı. Güçlenen dolar da altını yabancı yatırımcılar açısından daha pahalı hale getirdi.

İRAN SAVAŞI ENFLASYON KORKULARINI BÜYÜTTÜ

ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda sabrının tükenmek üzere olduğunu açıklarken, Çin ile yapılan görüşmelerden ticaret ya da savaşın sona erdirilmesine yönelik somut bir ilerleme çıkmadı.

İran savaşı başladıktan sonra petrol fiyatlarının yüzde 40’tan fazla yükselmesi küresel enflasyon baskılarını artırdı. Yüksek enflasyon dönemlerinde merkez bankalarının faiz artırma eğilimine girmesi ise faiz getirisi olmayan altının cazibesini azaltıyor.

Piyasalar, CME FedWatch verilerine göre ABD Merkez Bankası’nın bu yıl faiz indirimi yapma ihtimalini büyük ölçüde fiyatlamaktan çıkarırken, faiz artırımı beklentileri güç kazandı.

GÜMÜŞTE MARTTAN BU YANA EN SERT GÜNLÜK DÜŞÜŞ

Değerli metallerde satış dalgası yalnızca altınla sınırlı kalmadı. Spot gümüş yüzde 7,7 düşüşle 77,07 dolara gerilerken, platin yüzde 3,6 kayıpla 1.982,47 dolara, paladyum ise yüzde 1,5 düşüşle 1.413,09 dolara indi. Üç metal de haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor.

StoneX analisti Rhona O’Connell, gümüşün aşırı alım bölgesine geçtiğini ve düzeltmeye ihtiyaç duyduğunu söyledi. Gümüş fiyatları gün içinde yüzde 9’a kadar düşerek 3 Mart’tan bu yana en kötü günlük performansına yöneldi.