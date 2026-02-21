ALTIN SERT YÜKSELDİ! 21 Şubat 2026 Cumartesi Gram Altın ve Bilezik Fiyatları (Güncel)

Altın piyasasında dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor. İran'a yönelik artan jeopolitik riskler nedeniyle yatırımcıların güvenli liman arayışı hız kazandı. Bu gelişmelerin etkisiyle gram altın fiyatı, 22 ayar bilezik fiyatı ve ons altın sert yükseldi. 21 Şubat 2026 Cumartesi günü itibarıyla güncel altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

21 ŞUBAT 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış Satış Değişim Gram Altın (TL/Gr) 7.182,08 7.183,04 %2,07 22 Ayar Bilezik 6.772,31 6.815,07 %1,72 Ons Altın 5.097,54 5.098,22 %1,92 Altın ($/kg) 163.046,00 163.068,00 %1,90 Altın (Euro/kg) 192.303,00 192.329,00 %1,90 18 Ayar Altın (TL/Gr) 5.242,92 5.243,62 %2,07 14 Ayar Altın (TL/Gr) 4.063,99 5.358,44 %1,59

GRAM ALTIN NEDEN YÜKSELDİ?

Son dönemde artan jeopolitik gerilimler, özellikle İran'a yönelik gelişmeler, küresel piyasalarda risk algısını yükseltti. Bu durum yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına yönelmesine neden oldu. Gram altın fiyatı yüzde 2,07 oranında artış göstererek 7.183 TL seviyesine ulaştı.

Ons altındaki yüzde 1,92’lik yükseliş de iç piyasadaki gram altın fiyatlarını destekledi. Böylece hem fiziki altın hem de ayar bazlı altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket hız kazandı.

22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI KAÇ TL OLDU?

Yatırım ve takı amaçlı tercih edilen 22 ayar bilezik fiyatı da yükselişten nasibini aldı. 21 Şubat 2026 itibarıyla:

Alış: 6.772,31 TL

Satış: 6.815,07 TL

Günlük artış: %1,72

Bilezik fiyatlarındaki artış, özellikle düğün sezonu öncesi alım yapmayı planlayan vatandaşların gündeminde yer alıyor.

AYAR BAZLI ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

18 Ayar Altın

18 ayar altın gram fiyatı 5.243 TL seviyesine yükselerek %2,07 oranında değer kazandı.

14 Ayar Altın

14 ayar altın gram fiyatı 5.358 TL seviyesine çıkarken günlük artış %1,59 olarak kaydedildi.

ONS VE KİLOGRAM BAZLI ALTIN FİYATLARI

Küresel piyasaların yakından takip ettiği ons altın fiyatı 5.098 dolar seviyesine ulaştı. Kilogram bazında fiyatlar ise şu şekilde:

Altın ($/kg): 163.068 dolar

Altın (Euro/kg): 192.329 euro

Uluslararası piyasalardaki bu yükseliş, iç piyasadaki gram altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

ALTIN YATIRIMCISI NE YAPMALI?

Jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde altın genellikle güvenli liman olarak öne çıkar. Ancak fiyatların sert yükseldiği dönemlerde yatırımcıların piyasayı dikkatle takip etmesi önem taşır. Özellikle gram altın ne kadar, bilezik fiyatları kaç TL ve ons altın kaç dolar gibi sorular arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor.

Gram altın bugün kaç TL?

21 Şubat 2026 itibarıyla gram altın satış fiyatı 7.183,04 TL seviyesindedir.

22 ayar bilezik fiyatı ne kadar oldu?

22 ayar bilezik satış fiyatı 6.815,07 TL olarak güncellenmiştir.

Ons altın kaç dolar?

Ons altın satış fiyatı 5.098,22 dolar seviyesindedir.

Altın neden yükseliyor?

İran'a yönelik jeopolitik riskler nedeniyle yatırımcıların güvenli liman talebi artmış ve bu durum altın fiyatlarını yukarı taşımıştır.

21 Şubat 2026 Cumartesi günü itibarıyla gram altın fiyatı, 22 ayar bilezik fiyatı ve ons altın sert yükseliş gösterdi. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle altın piyasasında yukarı yönlü hareketlilik dikkat çekiyor. Güncel altın fiyatlarını yakından takip etmek, yatırım kararlarında kritik önem taşıyor.