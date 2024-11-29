Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Altın, son işlem gününe nasıl başladı?

Altın, haftanın son işlem gününe hareketli başladı. Çeyrek altın 5 bin TL'nin üzerinde seyrediyor.

Ekonomi
  • 29.11.2024 09:57
  • Giriş: 29.11.2024 09:57
  • Güncelleme: 29.11.2024 10:03
Kaynak: Haber Merkezi
Altın, son işlem gününe nasıl başladı?

Altın, cuma gününe hareketli başladı.

Haftanın son gününde inişli çıkışlı başlangıcın ardından yükselen çeyrek altın yeniden 5 bin TL'nin üzerine çıktı.

An itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

Gram altın satış fiyatı: 2 bin 964 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 5 bin 32 TL
Yarım altın satış fiyatı: 10 bin 63 TL
Tam altın satış fiyatı: 19 bin 855 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 20 bin 49 TL
Gremse altın satış fiyatı: 49 bin 790 TL
Ons altın satış fiyatı: 2 bin 660 dolar

BirGün'e Abone Ol