Altın, son işlem gününe nasıl başladı?

Altın, cuma gününe hareketli başladı.

Haftanın son gününde inişli çıkışlı başlangıcın ardından yükselen çeyrek altın yeniden 5 bin TL'nin üzerine çıktı.

An itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

Gram altın satış fiyatı: 2 bin 964 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 5 bin 32 TL

Yarım altın satış fiyatı: 10 bin 63 TL

Tam altın satış fiyatı: 19 bin 855 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 20 bin 49 TL

Gremse altın satış fiyatı: 49 bin 790 TL

Ons altın satış fiyatı: 2 bin 660 dolar