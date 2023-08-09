Altın talebine fren

BirGün/Ankara

Artan altın talebini frenlemek isteyen ekonomi yönetimi peş peşe adımlar atmaya başladı. İthalata ek yükümlülük getirildi, yarım gram altın basımı yasaklandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, altın ve bazı mücevherlerin ithalatında yüzde 20 ek mali yükümlülük uygulanacak. Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerden yapılacak ithalatta geçerli olacak "ek mali yükümlülük" kararı 3 gün sonra yürürlüğe girecek. Karar temel olarak mücevherci eşyası, kuyumcu eşyası ve aksamı ile kıymetli metallerden veya kıymetli metallerden kaplama eşyaları kapsıyor.

Altın, geleneksel tasarruf aracı olarak çok yaygın kullanılıyor. Özellikle enflasyonun yükseldiği dönemlerde tasarruflarını korumak isteyenlerin talebi daha da artıyor. Düşük kalan TL faizlerinin yanında dolar ve altına ilgi arttıkça altın ithalatı da hızla yükseldi. Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre Ocak- Temmuz döneminde işlenmemiş altın ithalatı 12,5 milyar dolar artarak 19,4 milyar dolara çıktı. Bu dönemde artış oranı ise yüzde 180 oldu.

Ocak- Temmuz döneminde ithalattaki artış önemli oranda işlenmemiş altın ithalatından kaynaklandı. Dış ticaret açığında enerjiden sonra en büyük kalemi altın ithalatı oluşturdu.

YARIM GRAMA YASAK

Bakanlığın talebi kısmak için attığı bir başka adım da gram altına ilişkin oldu. Son dönemde yaygın olarak kullanılan yarım gramın üretimi durduruldu. Yayımlanan genelgeye göre, rafineriler artık en az 1 gram, en fazla 100 gram altın üretebilecek.

KOTA UYGULAMASI

Altın talebini kısmayı hedefleyen Bakanlık, ithalata kota getirmeyi de gündemine aldı. Bakanlık, işlenmemiş altın ithalatının cari açık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, Türkiye’nin döviz rezervlerini desteklemek için ‘kota uygulaması’ getirmeye karar verirken, söz konusu karara ilişkin mevzuat çalışmalarının Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığınca kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Bu kotalar, Borsa İstanbul AŞ üyesi kıymetli madenler aracı kuruluşları tarafından gerçekleştirilen işlenmemiş altın ithalatı için geçerli olacak.

KUYUMCULAR TEPKİLİ

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, katıldığı bir canlı yayında sektör olarak şokta olduklarını çıkan haberlerden sonra bile altın alımlarında ciddi bir fark oluştuğunu bu durumda kuyumculuk yapamaz hale geleceklerinin altını çizdi. Atayık, “Dünkü altın almamızla bugünkü altın almamız arasında 3500 dolara kadar fark oluştu. Yani bu da kiloda 100 TL civarındadır. Böyle bir şey olduğunda üretim duracak, satışlarımızda duracak, kuyumculuk yapamayacak hale geleceğiz. Bu durum sektörü kayıt dışını itecek üretim, çok düşecek devletimizin bunu yeniden istişare etmesi ve düzeltilmesi lazım. Mücevherlerin ithalatına getirilen yükümlülükle en fazla tüketiciye zarar gelecek.”