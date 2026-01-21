Altın tüm zamanların rekorunu kırdı

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland konusunda ısrarcı tutumunun Avrupa’yla yeni bir ticaret savaşı ihtimalini artırması ve NATO’daki dengeleri bozabileceği kaygılarıyla tarihi zirveye çıktı. Güvenli liman talebi ve doların zayıflaması, ons fiyatını 4 bin 900 dolar sınırında.

Spot altının ons fiyatı yüzde 2,4 artışla 4 bin 878 dolara yükseldi ve tarihi rekor kırdı. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 1 primle 4 bin 813,50 dolardan işlem gördü.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Ons altın tarafında yaşanan yükselişin ardından gram altında da yüzde 2,4’lük yükseliş yaşandı. Gram altın fiyatları şu sıralar 6 bin 790 lira ile yeni bir rekor kırdı.