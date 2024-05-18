Altın ve gümüş fiyatlarında hızlı yükseliş: Rekor seviyeler görüldü
Küresel piyasalardaki belirsizliklerin etkisiyle fiyat dalgalanmalarının yaşandığı altın ve gümüş fiyatlarında yüksek seyir devam ediyor. Haftanın son işlem gününde 2405 dolara kadar yükselen ons altın, tarihi zirvesine bir adım daha yaklaştı. Ons gümüş fiyatı ise 2011 yılından bu yana ilk kez 30 dolar seviyesini aşarken; 30,55 dolara kadar yükseldi.
Altının ons fiyatı, ABD'de açıklanan son enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faizleri düşüreceği beklentilerini kuvvetlendirmesinin ardından, üst üste ikinci haftayı da artıda kapamaya hazırlanıyor.
Haftanın son işlem gününde 2405 dolara kadar yükselen ons altın, tarihi zirvesine bir adım daha yaklaştı. Sarı maden, saat 16.44 itibarıyla yüzde 0,93 primle 2397 dolarda bulundu. Teknik açıdan altının ons fiyatında 2400 ve 2450 dolar seviyeleri direnç, 2350 ve 2300 dolar seviyeleri destek konumunda bulunuyor.
GRAM ALTIN DA PRİMLİ
Gram altın fiyatı ise, ons altındaki yükselişten aldığı destekle 2493 liraya kadar yükselirken; şu dakikalarda yüzde 0,89 artışla 2487 liradan alıcı buldu. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 70 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 210 liradan satılıyor.
Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel gerileyen altının gram fiyatı, günü yüzde 0,3 düşüşle 2 bin 462 liradan tamamlamıştı.
ONS GÜMÜŞ 11 YILIN ZİRVESİNDE
Ons gümüş fiyatı, 2011 yılından bu yana ilk kez 30 dolar seviyesini aşarken; 30,55 dolara kadar yükseldi. Ons gümüş şu sıralarda ise, yüzde 3,04 artışla 30,46 dolarda bulunuyor.
Gram gümüş fiyatı ise, bugünkü işlemlerde tarihi zirvesini 31,69 liraya çekti. Gram gümüş şu dakikalarda ise, yüzde 2,91 artışla 31,5897 liradan alıcı buluyor.
Kaynak: ekonomim.com