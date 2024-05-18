Altın ve gümüş fiyatlarında hızlı yükseliş: Rekor seviyeler görüldü

Küresel piyasalardaki belirsizliklerin etkisiyle fiyat dalgalanmalarının yaşandığı altın ve gümüş fiyatlarında yüksek seyir devam ediyor. Haftanın son işlem gününde 2405 dolara kadar yükselen ons altın, tarihi zirvesine bir adım daha yaklaştı. Ons gümüş fiyatı ise 2011 yılından bu yana ilk kez 30 dolar seviyesini aşarken; 30,55 dolara kadar yükseldi.

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