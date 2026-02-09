Altın ve gümüş haftaya yükselişle başladı

Geçtiğimiz hafta düşüş yaşayan altın ve gümüş fiyatları haftaya yükseliş seyrinde başladı.

Spot altın sabah saatlerinde 5026 dolar seviyesinden işlem görürken gram altın da 7 bin TL seviyesini aşarak 7036 TL seviyesine çıktı.

Gümüşün ons fiyatı ise sabah saatlerinde 81,11 dolar seviyesine çıktı.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 898 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 965 dolar, en yüksek de 5 bin 46 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 15 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 955 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 942 lira, en yüksek de 7 bin 75 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 7 bin 34 liradan alıcı buluyor.

Güncel altın satış fiyatları • Gram altın satış fiyatı: 7.028,66 TL • Çeyrek altın satış fiyatı: 12.253,00 TL • Yarım altın satış fiyatı: 24.498,00 TL • Tam altın satış fiyatı: 48.094,48 TL • Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.772,00 TL • Gremse altın satış fiyatı: 120.605,02 TL • Ons altın satış fiyatı: 5.021,09 dolar

GÜMÜŞ PRİMLİ SEYREDİYOR

Gümüş, Cuma günkü en düşükten en yükseğe yüzde 20'lik bir sıçramanın ardından haftaya ons başına 81 doları aştı ve yüzde 5'ten fazla prim yaptı.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 78,08 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 78,01 dolar, en yüksek de 81,67 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 81,59 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 109,8 liradan başladı. Gün içinde en düşük 109,6 lira, en yüksek de 114,84 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 114,6 liradan alıcı buluyor.