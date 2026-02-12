Altın ve gümüşte düşüş: Piyasalar enflasyon verisine odaklandı

Beklentilerin üzerinde gelen ocak ayı istihdam verileri, kısa vadede faiz indirimi beklentilerini zayıflatırken ABD dolarının güçlenmesi altın ve gümüş fiyatlarında düşüşe yol açtı.

Piyasalarda gözler, para politikasına ilişkin yeni sinyaller verebilecek olan cuma günü açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Spot altın, önceki seansta yüzde 1’den fazla yükselmesinin ardından yüzde 0,4 gerileyerek ons başına 5.058,64 dolara indi. Spot gümüş ise çarşamba günkü yüzde 4’lük artışın ardından yüzde 1,4 düşüşle ons başına 82,87 dolara geriledi.

ONS ALTIN

Ons altın güne 5 bin 87 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 45 dolar, en yüksek de 5 bin 100 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 57 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 7 bin 137 liradan başladı. Gün içinde en düşük 7 bin 79 lira, en yüksek de 7 bin 155 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 7 bin 99 liradan alıcı buluyor.

Güncel altın satış fiyatları

• Gram altın satış fiyatı: 7.099,47 TL

• Çeyrek altın satış fiyatı: 12.028,00 TL

• Yarım altın satış fiyatı: 24.056,00 TL

• Tam altın satış fiyatı: 47.942,64 TL

• Cumhuriyet altını satış fiyatı: 47.927,00 TL

• Gremse altın satış fiyatı: 120.224,26 TL

• Ons altın satış fiyatı: 5.056,74 dolar

GÜMÜŞTE DE FED TEDİRGİNLİĞİ VAR

Gümüş, yüzde 2 civarında düşüşle ons başına yaklaşık 81,58 dolara gerileyerek, önceki seansın kazanımlarını tersine çevirdi.

Beklenenden daha güçlü ABD işgücü piyasası verileri, kısa vadeli Federal Rezerv faiz indirimlerine ilişkin beklentileri azalttı. Geri çekilmeye rağmen, gümüş ve diğer değerli metaller, yatırımcıların para birimi erozyonuna ve artan devlet borç yüklerine karşı korunma amacıyla güvenli liman talebinden ve sözde değer kaybı ticaretinden destek almaya devam etti.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 84,49 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 81,58 dolar, en yüksek de 84,98 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 83,32 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 118,65 liradan başladı. Gün içinde en düşük 114,61 lira, en yüksek de 119,3 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 116,96 liradan alıcı buluyor.