Altın ve gümüşte sert dönüş: Yeni hafta düşüşle başladı

Rekor üzerine rekor kırdıktan sonra hafta sonuna düşüşle giren altın değer kaybetmeye devam ediyor.

Uluslararası piyasalarda 5 bin 600 dolara indikten sonra 4 bin 890 dolara gerileyen spot altının ons fiyatı haftaya yüzde 1.5 kayıpla başladı ve 4 bin 793 doları gördü.

Gram altın ise sabah saatlerinde 6 bin 590 liradan işlem gördü.

Geçen hafta çok sert yükselen altının, doların değer kazanmasıyla girdiği sert düşüş eğilimi sürüyor.

Uluslararası piyasalarda perşembe günü 5 bin 594 dolar ile rekor kıran spot altın haftaya yüzde 1.5 düşüşle ons başına 4 bin 793 dolara gerileyerek başladı.

GRAM ALTIN

Ons altındaki hareketlilik gram altına da yansıdı. Spot piyasada geçen hafta 7 bin 811 TL ile rekor kıran gram altın, cuma günü 6 bin 805 TL'den kapanış yapmıştı.

2 Şubat sabahı işlemlerde gram altında en düşük 6 bin 415 TL seviyesi görüldü.

06.00 itibarıyla 6 bin 590 TL'den işlem gördü.

Kapalıçarşı'daki kuyumcularda ise fiziki gram altın satış fiyatı 7 bin 175 TL, çeyrek altın satış fiyatı 11 bin 700 TL olarak aktarıldı.

GÜMÜŞ DE GERİLEDİ

Altından daha hızlı hareket eden gümüşte de düşüş dikkat çekti. Geçen hafta 121,65 dolarla rekor kıran gümüş, cuma gününü 85,20 dolardan tamamlamıştı. Haftanın ilk işlemlerinde 76,75 doları test eden ons gümüş, 06.00 itibarıyla 81 dolara yakın seviyelerde işlem gördü.

Spot gümüş pazartesi yüzde 1.6 artarak ons başına 85.98 dolara çıktı.