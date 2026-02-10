ALTIN VE GÜMÜŞTE SON DURUM | 10 Şubat 2026 Salı gram altın, bilezik ve gümüş fiyatları (Güncel)

Küresel piyasalardaki dalgalanma ve döviz hareketleri, altın ve gümüş fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Yatırımcıların en çok araştırdığı konuların başında ise “gram altın ne kadar bugün”, “1 gram altın ne kadar” ve “bilezik kaç lira” soruları geliyor. 10 Şubat 2026 Salı günü itibarıyla gram altın, bilezik ve gümüş fiyatlarında sınırlı bir düşüş dikkat çekiyor.

GRAM ALTIN, BİLEZİK VE GÜMÜŞ FİYATLARI (10 ŞUBAT 2026)

Varlık Alış Satış Değişim ALTIN (TL/GR) 7.057,08 7.058,41 -0,84% 22 Ayar Bilezik 6.683,28 6.723,86 -1,15% Altın (ONS) 5.024,81 5.025,71 -1,05% Gümüş (TL/GR) 114,59 114,71 -2,44%

GRAM ALTIN NE KADAR BUGÜN?

Gram altın satış fiyatı 10 Şubat 2026 itibarıyla 7.058,41 TL seviyesinde bulunuyor. “Gram altın ne kadar, 24 ayar?” sorusunun yanıtı da bu fiyat üzerinden hesaplanıyor. Yatırımcılar ayrıca yarım gram altın fiyatı ve gram altın grafik verilerini de yakından takip ediyor.

Gram Altın Hesaplama Tablosu

Miktar Fiyat (TL) 1 Gram 7.058,41 5 Gram 35.292,05 10 Gram 70.584,10 20 Gram 141.168,20 50 Gram 352.920,50 100 Gram 705.841,00 250 Gram 1.764.602,50 500 Gram 3.529.205,00 1 Kilo Altın 7.058.410,00

BİLEZİK FİYATLARI

Yatırım ve takı amaçlı tercih edilen 22 ayar bilezik için bilezik gram fiyatı satışta 6.723,86 TL olarak görülüyor. “Bilezik gramı” ve “bilezik altın gram fiyatı” aramaları özellikle düğün sezonunda artış gösteriyor.

Bilezik Gram Hesaplama Tablosu

Miktar Fiyat (TL) 5 Gram 33.619,30 10 Gram 67.238,60 20 Gram 134.477,20 30 Gram 201.715,80 50 Gram 336.193,00 100 Gram 672.386,00 250 Gram 1.680.965,00 500 Gram 3.361.930,00 1 Kilo 6.723.860,00

GÜMÜŞ FİYATLARI

Serbest piyasada gümüş fiyatları da yatırımcıların radarında bulunuyor. Gümüşün gram fiyatı satışta 114,71 TL seviyesinde işlem görüyor. Değerli metallerdeki genel düşüş eğilimi gümüş fiyatlarına da yansımış durumda.

10 Şubat 2026 itibarıyla altın ve gümüş piyasasında sınırlı bir geri çekilme görülüyor. Gram altın, bilezik ve gümüş fiyatları yatırımcıların en çok takip ettiği göstergeler arasında yer almaya devam ediyor. Piyasalardaki hareketlilik sürdükçe gram altın ve bilezik fiyatlarının yatırım gündemindeki önemini koruması bekleniyor.