ALTIN VE GÜMÜŞTE SON DURUM | 7 Şubat 2026 Cumartesi gram altın ve bilezik fiyatları (Güncel)

Altın ve gümüş piyasasında son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle “Gram altın ne kadar bugün”, “Gram altın satış fiyatı”, “bilezik kaç lira?” ve “bilezik fiyatları” gibi aramalar öne çıkıyor. 7 Şubat 2026 Cumartesi itibarıyla gram altın, bilezik ve gümüş fiyatlarında dikkat çeken bir görünüm oluştu.

GRAM ALTIN VE ONS ALTIN FİYATLARI

Ürün Alış Satış Altın (TL/GR) 6.942,61 6.943,53 Altın (ONS) 4.953,43 4.954,09 Altın ($/kg) 158.429,00 158.450,00 Altın (Euro/kg) 187.491,00 187.516,00

Gram altın ne kadar sorusu yatırımcıların en çok araştırdığı başlıkların başında geliyor. Bugün gram altın satış fiyatı 6.943,53 TL seviyesinde bulunuyor.

22 AYAR BİLEZİK VE DİĞER BİLEZİK FİYATLARI

Tür Alış Satış 22 Ayar Bilezik 6.690,89 6.768,33 18 Ayar Altın TL/Gr 5.068,10 5.068,78 14 Ayar Altın TL/Gr 4.003,28 5.302,21

Bilezik gram fiyatı özellikle düğün sezonu ve yatırım amaçlı alımlarda yoğun şekilde araştırılıyor. Bilezik altın gram fiyatı bugün 22 ayar için 6.768,33 TL seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN HESAPLAMA TABLOSU

Miktar Toplam (TL) 1 gram altın 6.943,53 5 gram altın 34.717,65 10 gram altın 69.435,30 20 gram altın 138.870,60 50 gram altın 347.176,50 100 gram altın 694.353,00 250 gram altın 1.735.882,50 500 gram altın 3.471.765,00 1 kilo altın 6.943.530,00

BİLEZİK GRAM HESAPLAMA TABLOSU (22 AYAR)

Gram Toplam (TL) 5 gram 33.841,65 10 gram 67.683,30 20 gram 135.366,60 30 gram 203.049,90 50 gram 338.416,50 100 gram 676.833,00 250 gram 1.692.082,50 500 gram 3.384.165,00 1 kilo 6.768.330,00

GÜMÜŞ FİYATLARI

Gümüş fiyatları dün gece kapanış fiyatlarıdır.

Tür Alış Satış Gümüş (TL/GR) 108,56 108,67 Gümüş ($/ONS) 77,45 77,53 Gümüş (Euro/ONS) 65,48 65,61

Gram altın ne kadar bugün?

Gram altın satış fiyatı 6.943,53 TL’dir.

Gram altın ne kadar 22 ayar?

22 ayar bilezik gram satış fiyatı 6.768,33 TL’dir.

Gram altın ne kadar, 24 ayar?

24 ayar gram altın satış fiyatı 6.943,53 TL seviyesindedir.

1 gram altın ne kadar?

1 gram altın 6.943,53 TL’den işlem görmektedir.

Bilezik kaç lira?

22 ayar bilezik gram fiyatı 6.768,33 TL’dir.

Bilezik gram fiyatı ne kadar?

Bilezik gramı 6.768,33 TL seviyesindedir.

7 Şubat 2026 Cumartesi itibarıyla gram altın, bilezik ve gümüş fiyatları yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Gram altın fiyatı ve bilezik gram fiyatı piyasalardaki hareketliliğe bağlı olarak değişebilir. Altın ve gümüş piyasasındaki gelişmelerin yakından takip edilmesi yatırım kararları açısından önem taşıyor.