ALTIN VE GÜMÜŞTE SON DURUM | 7 Şubat 2026 Cumartesi gram altın ve bilezik fiyatları (Güncel)
Altın fiyatlarında yaşanan düşüş yerini toparlanmaya bıraktı. Peki altın fiyatları ne durumda? Kapalıçarşı'da gram altın kaç liradan alıcı buluyor? Gümüş fiyatlarında son durum ne? 7 Şubat 2026 Cumartesi güncel altın ve gümüş fiyatları haberimizde.
Altın ve gümüş piyasasında son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle “Gram altın ne kadar bugün”, “Gram altın satış fiyatı”, “bilezik kaç lira?” ve “bilezik fiyatları” gibi aramalar öne çıkıyor. 7 Şubat 2026 Cumartesi itibarıyla gram altın, bilezik ve gümüş fiyatlarında dikkat çeken bir görünüm oluştu.
GRAM ALTIN VE ONS ALTIN FİYATLARI
|Ürün
|Alış
|Satış
|Altın (TL/GR)
|6.942,61
|6.943,53
|Altın (ONS)
|4.953,43
|4.954,09
|Altın ($/kg)
|158.429,00
|158.450,00
|Altın (Euro/kg)
|187.491,00
|187.516,00
Gram altın ne kadar sorusu yatırımcıların en çok araştırdığı başlıkların başında geliyor. Bugün gram altın satış fiyatı 6.943,53 TL seviyesinde bulunuyor.
22 AYAR BİLEZİK VE DİĞER BİLEZİK FİYATLARI
|Tür
|Alış
|Satış
|22 Ayar Bilezik
|6.690,89
|6.768,33
|18 Ayar Altın TL/Gr
|5.068,10
|5.068,78
|14 Ayar Altın TL/Gr
|4.003,28
|5.302,21
Bilezik gram fiyatı özellikle düğün sezonu ve yatırım amaçlı alımlarda yoğun şekilde araştırılıyor. Bilezik altın gram fiyatı bugün 22 ayar için 6.768,33 TL seviyesinde bulunuyor.
GRAM ALTIN HESAPLAMA TABLOSU
|Miktar
|Toplam (TL)
|1 gram altın
|6.943,53
|5 gram altın
|34.717,65
|10 gram altın
|69.435,30
|20 gram altın
|138.870,60
|50 gram altın
|347.176,50
|100 gram altın
|694.353,00
|250 gram altın
|1.735.882,50
|500 gram altın
|3.471.765,00
|1 kilo altın
|6.943.530,00
BİLEZİK GRAM HESAPLAMA TABLOSU (22 AYAR)
|Gram
|Toplam (TL)
|5 gram
|33.841,65
|10 gram
|67.683,30
|20 gram
|135.366,60
|30 gram
|203.049,90
|50 gram
|338.416,50
|100 gram
|676.833,00
|250 gram
|1.692.082,50
|500 gram
|3.384.165,00
|1 kilo
|6.768.330,00
GÜMÜŞ FİYATLARI
Gümüş fiyatları dün gece kapanış fiyatlarıdır.
|Tür
|Alış
|Satış
|Gümüş (TL/GR)
|108,56
|108,67
|Gümüş ($/ONS)
|77,45
|77,53
|Gümüş (Euro/ONS)
|65,48
|65,61
Gram altın ne kadar bugün?
Gram altın satış fiyatı 6.943,53 TL’dir.
Gram altın ne kadar 22 ayar?
22 ayar bilezik gram satış fiyatı 6.768,33 TL’dir.
Gram altın ne kadar, 24 ayar?
24 ayar gram altın satış fiyatı 6.943,53 TL seviyesindedir.
1 gram altın ne kadar?
1 gram altın 6.943,53 TL’den işlem görmektedir.
Bilezik kaç lira?
22 ayar bilezik gram fiyatı 6.768,33 TL’dir.
Bilezik gram fiyatı ne kadar?
Bilezik gramı 6.768,33 TL seviyesindedir.
7 Şubat 2026 Cumartesi itibarıyla gram altın, bilezik ve gümüş fiyatları yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Gram altın fiyatı ve bilezik gram fiyatı piyasalardaki hareketliliğe bağlı olarak değişebilir. Altın ve gümüş piyasasındaki gelişmelerin yakından takip edilmesi yatırım kararları açısından önem taşıyor.