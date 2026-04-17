Altın ve gümüşte yön arayışı: Piyasalar temkinli

ABD ile İran arasında olası bir anlaşmaya yönelik beklentiler, değerli metal piyasalarında belirgin bir etki yaratmadı.

Altın, ons başına 4 bin 800 dolar civarında yatay seyrini sürdürürken, ABD ile İran arasında kalıcı bir ateşkes ihtimalinin enflasyon ve merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin kaygıları hafifletmesiyle üst üste dördüncü haftalık yükselişine yöneldi. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran’ın nükleer programından vazgeçme, “ücretsiz petrol” sağlama ve Hürmüz Boğazı’nı yeniden açma gibi şartları kabul ettiğini öne sürdü. Ancak İranlı yetkililer bu açıklamaları henüz doğrulamadı.

Buna karşın Hürmüz Boğazı’nda fiili durum değişmedi. Bölgenin hâlâ kapalı olduğu belirtilirken, Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol, aksayan petrol ve doğalgaz üretiminin yeniden toparlanmasının iki yıla kadar sürebileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan İran’la olası bir anlaşmaya ilişkin iyimserlik petrol fiyatlarında sert düşüşe yol açarken, bu durum enflasyon baskısını sınırladı ve faiz artışı beklentilerini zayıflattı. Altının bu hafta yaklaşık yüzde 1 değer kazanması ve mart ayındaki dip seviyesine kıyasla yaklaşık yüzde 17 yukarıda kalması bekleniyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 794 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 767 dolar, en yüksek de 4 bin 801 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 796 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 901 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 876 lira, en yüksek de 6 bin 923 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 915 liradan alıcı buluyor.

Güncel altın satış fiyatları

• Gram altın satış fiyatı: 6.914,33 TL

• Çeyrek altın satış fiyatı: 11.416,00 TL

• Yarım altın satış fiyatı: 22.901,00 TL

• Tam altın satış fiyatı: 45.080,47 TL

• Cumhuriyet altını satış fiyatı: 45.524,00 TL

• Gremse altın satış fiyatı: 113.046,89 TL

• Ons altın satış fiyatı: 4.793,60 dolar

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 6 bin 956 lira, çeyrek altın 11 bin 414 lira, yarım altın 22 bin 896 lira, tam altın ise 45 bin 516 liradan alıcı buluyor.

GÜMÜŞ HAFTALIK KAZANCA İLERLİYOR

Altında oluşan sebeplerin büyük kısmı gümüş tarafında da etkili oluyor. Gümüş, ons başına 79 dolar civarında istikrarlı seyrini sürdürdü ve ABD ile İran arasında kalıcı bir ateşkes anlaşması olasılığının enflasyon ve merkez bankası faiz artırımlarına ilişkin endişeleri hafifletmesiyle üst üste dördüncü haftalık yükselişine doğru ilerliyordu. Gümüşün bu hafta yaklaşık yüzde 4 artması bekleniyor ve Mart ayındaki en düşük seviyesinin neredeyse yüzde 30 üzerinde işlem görüyor.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 78,55 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 77,79 dolar, en yüksek 79,14 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar 78,97 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 113 liradan başladı. Gün içinde en düşük 111,9 lira, en yüksek de 113,83 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 113,67 liradan alıcı buluyor.