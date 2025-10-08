Altın yatırımcılarına uyarı: Rekorlar normal değil

Goldman Sachs Başkan Yardımcısı Robert Kaplan, altın yatırımcılarını uyardı.

Altının her gün rekor kırmasının normal olmadığını söyleyen Kaplan, "Altının 4 bin dolar bariyerini kırarak yeni rekorlara ulaşması bir uyarı işareti olarak görülmeli. Şu an Amerikan tahvilleri değil altın güvenli liman olarak görülüyor. Değerli metalin yılın başından bu yana yüzde 40'a yaklaşan yükselişi göz ardı edilmemesi gereken bir uyarı işareti" ifadelerini kullandı.

ALTININ ONSU İLK KEZ 4 BİN DOLARI GEÇTİ

Altının onsu, jeopolitik risklerin yanı sıra ABD'de federal hükümetin kapanması nedeniyle oluşan risk artışının etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor.

Bu yıla 2 bin 620 dolardan başlayan altının onsu, jeopolitik gelişmeler, ABD yönetiminin uyguladığı tarifeler ve dünyadaki siyasi belirsizlerin etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izledi. Bu gelişmelere ABD'de hükümetin kapanması eklenince ons altındaki yükseliş ivmelendi.

Altının onsu bugün ilk kez 4 bin doları aştı. Güne pozitif bir seyirle başlayan ons altın 4 bin 37,10 dolara yükselerek rekor kırdı.

Böylece altının onsu, yıl başından bu yana 1400 doların üzerinde değer kazandı.