Altın yeniden hareketlendi: Güne yükselişle başladı

Ortadoğu’da tırmanan gerilim küresel piyasalarda etkisini göstermeye devam ediyor.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının altıncı gününe girmesiyle birlikte yatırımcıların güvenli liman arayışı güçlenirken, altının ons fiyatı yaklaşık 5 bin 195 dolara yükselerek önceki seanstaki yükselişini sürdürdü.

ONS ALTIN

Ons altın güne 5 bin 136 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 129 dolar, en yüksek de 5 bin 195 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 177 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 7 bin 258 liradan başladı. Gün içinde en düşük 7 bin 249 lira, en yüksek de 7 bin 347 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 7 bin 321 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 7 bin 562 liradan, çeyrek altın 12 bin 346 liradan, yarım altın 24 bin 676 liradan, tam altın 49 bin 120 liradan satılıyor.

Güncel altın satış fiyatları

• Gram altın satış fiyatı: 7.331,19 TL

• Çeyrek altın satış fiyatı: 12.360,00 TL

• Yarım altın satış fiyatı: 24.705,00 TL

• Tam altın satış fiyatı: 48.923,78 TL

• Cumhuriyet altını satış fiyatı: 49.177,00 TL

• Gremse altın satış fiyatı: 122.684,64 TL

• Ons altın satış fiyatı: 5.184,32 dolar

GÜMÜŞTE YÜKSELİŞ YAVAŞ SEYREDİYOR

Gümüş, ons başına 85 doların üstüne çıkarak, İran çatışmasıyla ilgili belirsizlik ve doların geri çekilmesinin değerli metallere olan talebi desteklemesiyle art arda ikinci seanslık kazancını kaydetti.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 83,20 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 83,12 dolar, en yüksek de 85,55 dolar seviyesi görüldü. Şu sırlar 84,99 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 117,94 liradan başladı. Gün içinde en düşük 117,83 lira, en yüksek de 121,27 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 120,53 liradan alıcı buluyor.