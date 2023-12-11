Altın, yeniden kritik seviyenin altına geriledi

Altının ons fiyatı yeniden önemli seviye olan 2000 doların altına gerilerken, gram altın da ons altına paralel hareket etmeyi sürdürüyor.

Tarım dışı istihdam verilerinin beklentileri aşmasının ardından yüzde 1,3 düşüşle günü 2 bin 3 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, haftanın ilk işlem gününde önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 1.996 dolardan işlem görüyor.

1994 - 2007 dolar aralığında hareket eden ons altın, saat 09.09 itibarıyla yüzde 0,23 kayıpla 1997 dolarda hareket ediyor.

GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ

Gram altın fiyatı da ons altındaki düşüşün etkisiyle geriliyor. 1857 liraya kadar düşen gram altın, şu dakikalarda yüzde 0,27 kayıpla 1861 liradan alıcı buluyor.

Piyasalar bu hafta, ABD enflasyon verisini ve merkez bankası toplantılarını takip edecek.