Altın yeniden yükselişe geçti

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Savaş Bakanlığına İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı 5 günlük bir süre için erteleme talimatı verdim" açıklamasının ardından piyasalar tepe taklak oldu. Petrol fiyatları düşerken altın adeta uçuşa geçti.

Altın fiyatları, Trump’ın açıklaması öncesinde 4.102 dolar seviyesindeyken konuşma sonrası 4.406 dolara kadar yükseldi, ardından 4.385 dolar civarında dengelendi. Açıklamanın etkisiyle altın yaklaşık %9 değer kazandı.

Yurt içinde ise gram altın serbest piyasada 5.840 TL’den 6.277 TL’ye yükselirken, Kapalıçarşı’da satış fiyatı 6.821 TL seviyesine ulaştı.