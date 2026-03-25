Altın yeniden yükselişte

Altın fiyatları yeniden yukarı yönlü hareket etmeye başladı.

Spot altın, ons başına yüzde 2,2 artarak 4.570,74 dolara çıkarken, ABD vadeli altın kontratları da yüzde 3,8 yükselişle 4.569,10 dolara ulaştı.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Ons altındaki yükselişe paralel olarak gram altın da değer kazandı. Gram altın yüzde 2,14 artışla 6 bin 513 lira seviyesine yükseldi.

Doların zayıflaması, farklı para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından altını daha cazip hale getirerek talebin artmasına katkı sağladı.