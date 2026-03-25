Altın yeniden yükselişte
Altın fiyatları yeniden yükselişe geçerken, doların değer kaybı talebi destekledi. Ons ve gram altında artış görüldü.
Kaynak: Haber Merkezi
Spot altın, ons başına yüzde 2,2 artarak 4.570,74 dolara çıkarken, ABD vadeli altın kontratları da yüzde 3,8 yükselişle 4.569,10 dolara ulaştı.
GRAM ALTINDA SON DURUM
Ons altındaki yükselişe paralel olarak gram altın da değer kazandı. Gram altın yüzde 2,14 artışla 6 bin 513 lira seviyesine yükseldi.
Doların zayıflaması, farklı para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından altını daha cazip hale getirerek talebin artmasına katkı sağladı.