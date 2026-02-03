ALTIN YENİDEN YÜKSELİŞTE! | Gram altın kaç lira? 3 Şubat 2026 Salı gram altın ve bilezik fiyatları (GÜNCEL)

Altın piyasalarında sert düşüşün ardından yön yeniden yukarı döndü. “Gram altın ne kadar bugün?”, “1 gram altın ne kadar?”, “Bilezik kaç lira?” gibi sorular 3 Şubat 2026 Salı günü itibarıyla yatırımcıların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Güncel veriler, düşüşün bir kısmının telafi edildiğini ve altın fiyatlarında toparlanma yaşandığını gösteriyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (3 ŞUBAT 2026 SALI)

Altın Türü Alış Satış Değişim Saat Gram Altın (TL/Gr) 6.746,94 6.748,31 3,76% 08:48 22 Ayar Bilezik 6.552,99 6.748,95 3,62% 08:47 Altın (ONS) 4.819,83 4.821,56 3,62% 09:03 Altın ($/kg) 154.406,00 154.437,00 3,75% 08:48 Altın (Euro/kg) 182.502,00 182.539,00 3,75% 08:48 18 Ayar Altın (TL/Gr) 4.925,26 4.926,26 3,76% 08:48 14 Ayar Altın (TL/Gr) 3.965,95 5.303,31 3,10% 08:48

GRAM ALTIN NE KADAR BUGÜN?

Gram altın bugün 6.748,31 TL satış fiyatından işlem görüyor. “Gram Altın ne kadar, 24 ayar?” ve “Gram altın satış fiyatı” sorularına yanıt arayanlar için 3 Şubat 2026 Salı günü itibarıyla fiyatlar yeniden yukarı yönlü bir seyir izliyor.

GRAM ALTIN HESAPLAMA TABLOSU

“Yarım gram altın fiyatı”, “10 gram altın ne kadar?” ve “1 kilo altın kaç lira?” gibi aramaların yanıtı aşağıdaki hesaplama tablosunda yer alıyor.

Miktar Tutar (TL) 1 Gram 6.748,31 5 Gram 33.741,55 10 Gram 67.483,10 20 Gram 134.966,20 50 Gram 337.415,50 100 Gram 674.831,00 250 Gram 1.687.077,50 500 Gram 3.374.155,00 1 Kilo (1000 gr) 6.748.310,00

BİLEZİK FİYATLARI (22 AYAR)

“Bilezik fiyatları”, “bilezik gram fiyatı” ve “bilezik altın gram fiyatı” arama terimleri doğrultusunda hazırlanan güncel tablo şu şekilde:

Gram Fiyat (TL) 5 Gram 33.744,75 10 Gram 67.489,50 20 Gram 134.979,00 30 Gram 202.468,50 50 Gram 337.447,50 100 Gram 674.895,00 250 Gram 1.687.237,50 500 Gram 3.374.475,00 1 Kilo 6.748.950,00

ALTIN NEDEN YÜKSELDİ?

Altında yaşanan sert düşüşün ardından piyasalarda tepki alımları etkili oldu. Son günlerde görülen hızlı gerilemenin ardından, düşüşün bir kısmı telafi edildi ve gram altın ile bilezik fiyatlarında toparlanma yaşandı.

Gram altın ne kadar bugün?

Gram altın, 3 Şubat 2026 Salı günü itibarıyla 6.748,31 TL’den satılıyor.

1 gram altın ne kadar?

1 gram altının güncel satış fiyatı 6.748,31 TL seviyesinde.

Bilezik kaç lira?

22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 6.748,95 TL olarak işlem görüyor.

3 Şubat 2026 Salı altın fiyatları, düşüş sonrası toparlanma sinyali veriyor. Gram altın, bilezik ve ons fiyatlarında görülen yükseliş, yatırımcıların yeniden piyasaya yönelmesine neden oldu. Önümüzdeki günlerde altın grafik ve fiyat hareketleri, piyasanın yönü açısından yakından izlenmeye devam edecek.