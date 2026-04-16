ALTIN YENİDEN YÜKSELİYOR! 16 Nisan 2026 Perşembe Gram Altın Fiyatları (GÜNCEL)

Altın piyasasında yukarı yönlü hareket yeniden hız kazandı. Özellikle gram altın, ons altın ve bilezik fiyatlarında sabah saatlerinde görülen artış, yatırımcıların odağını yeniden canlı piyasalara çevirdi. “Gram altın ne kadar?”, “22 ayar bilezik kaç TL?”, “ons altın yükseliyor mu?” ve “güncel altın fiyatları” gibi aramalar, günün en çok takip edilen finans başlıkları arasında yer alıyor.

Piyasalarda yaşanan bu yükselişte, Orta Doğu’daki çatışma ortamından müzakere sürecine geçilmesinin oluşturduğu olumlu hava ile ABD’de tahminleri aşan şirket bilançolarının küresel risk iştahını desteklemesi etkili oldu. Aynı zamanda ABD ile İran arasında tansiyonun düşmesi ve müzakerelerde barış umudunun güçlenmesi, yatırımcının güvenli liman talebiyle yeniden altına yönelmesini sağladı.

GRAM ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

16 Nisan 2026 Perşembe günü güncel verilere göre ALTIN (TL/GR) alış fiyatı 6.942,29 TL, satış fiyatı ise 6.943,21 TL seviyesinde işlem görüyor. Yüzde 0,73 oranındaki yükseliş, gram altının güne güçlü başladığını gösteriyor.

Altın Türü Alış Satış Değişim Saat ALTIN (TL/GR) 6.942,29 6.943,21 0,73% 09:20 22 Ayar Bilezik 6.286,63 6.344,50 0,72% 09:19 Altın (ONS) 4.815,39 4.816,03 0,52% 09:34 Altın ($/kg) 154.323,00 154.344,00 0,69% 09:20 Altın (Euro/kg) 182.386,00 182.411,00 0,69% 09:20 18 Ayar Altın TL/Gr 5.067,87 5.068,54 0,73% 09:20 14 Ayar Altın TL/Gr 3.783,50 5.015,76 0,67% 09:20

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın fiyatlarındaki son yükselişte birkaç temel gelişme öne çıkıyor. İlk olarak, Orta Doğu’daki çatışma ortamından müzakere sürecine geçilmesinin piyasalar üzerindeki olumlu etkileri dikkat çekiyor. Bu durum, küresel piyasalarda risk iştahının canlı kalmasına destek verdi.

Diğer yandan ABD’de tahminleri aşan şirket bilançoları da piyasalarda pozitif görünümü güçlendirdi. Yükselişte ayrıca ABD ile İran arasında tansiyonun düşmesi etkili oldu. Müzakerelerde barış umudunun doğması, yatırımcının güvenli liman talebiyle yeniden altına yönelmesini sağladı.

22 AYAR BİLEZİK FİYATI KAÇ TL OLDU?

Yatırımcıların ve kuyumcu piyasasını takip edenlerin en çok merak ettiği kalemlerden biri olan 22 ayar bilezik, bugün alışta 6.286,63 TL, satışta ise 6.344,50 TL seviyesinde bulunuyor. Yüzde 0,72’lik artış, bilezik fiyatlarının da gram altına paralel biçimde yükseldiğini ortaya koyuyor.

ONS ALTIN TARAFINDA SON DURUM

Küresel piyasaların en yakından izlediği göstergelerden biri olan ons altın, sabah saatlerinde alışta 4.815,39, satışta ise 4.816,03 seviyesinde işlem görüyor. Yüzde 0,52 oranındaki artış, uluslararası altın fiyatlarında da yukarı yönlü bir hareket olduğunu gösteriyor.

Bununla birlikte Altın ($/kg) 154.344,00 seviyesine, Altın (Euro/kg) ise 182.411,00 seviyesine yükselmiş durumda. Bu tablo, altındaki hareketin yalnızca gram fiyatıyla sınırlı kalmadığını, geniş bir fiyatlama alanına yayıldığını gösteriyor.

BUGÜN PİYASALAR HANGİ VERİLERİ TAKİP EDECEK?

Analistler, gün boyunca hem yurt içinde hem yurt dışında yoğun bir veri gündeminin takip edileceğini belirtiyor. Özellikle konut fiyat endeksi, haftalık para ve banka istatistikleri, Avro Bölgesi enflasyonu ve ABD sanayi üretimi verileri öne çıkıyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

09.00 İngiltere, şubat ayı Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH)

09.00 İngiltere, şubat ayı sanayi üretimi

09.00 İngiltere, şubat ayı dış ticaret dengesi

10.00 Türkiye, mart ayı konut fiyat endeksi

12.00 Avro Bölgesi, mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

15.30 ABD, nisan ayı Philadelphia Fed imalat endeksi

16.15 ABD, mart ayı sanayi üretimi

16.15 ABD, mart ayı kapasite kullanım oranı

