ALTIN YENİDEN YÜKSELİYOR! 6 Mart 2026 Cuma Gram Altın ve Bilezik Fiyatları (Güncel)

Altın fiyatları haftaya düşüşle başlamış olsa da, küresel gelişmeler piyasadaki yönü yeniden değiştirdi. Hafta içi son seansta yüzde 1'in üzerinde değer kaybeden altın fiyatları, güvenli liman talebinin artmasıyla yeniden yükselişe geçti. Özellikle İran ile ABD arasında yaşanan gerilimin bölgeye yayılacağı endişesi yatırımcıların yeniden altına yönelmesine neden oldu. Buna ek olarak dolar endeksindeki zayıflama da altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekledi.

Piyasadaki bu gelişmelerle birlikte gram altın ve bilezik fiyatları yeniden yükseliş trendine girdi. 2026 yılının başından bu yana altın fiyatlarının yaklaşık yüzde 18 değer kazanması da yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Peki 6 Mart 2026 Cuma günü gram altın, bilezik ve ons altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları.

6 MART 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Fiyat Değişim Gram Altın (TL/Gr) 7.255,27 TL %1,03 22 Ayar Bilezik 6.802,23 TL %0,61 Ons Altın 5.122,28 %0,89 Altın ($/kg) 163.810,00 %0,86 Altın (Euro/kg) 190.454,00 %0,86 18 Ayar Altın (TL/Gr) 5.296,35 TL %1,03 14 Ayar Altın (TL/Gr) 5.344,05 TL %0,62

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın fiyatlarındaki son yükselişin arkasında küresel ekonomik ve jeopolitik gelişmeler bulunuyor. Özellikle İran ile ABD arasında yaşanan gerilimin bölgesel bir savaşa dönüşebileceği yönündeki endişeler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine yol açtı.

Finansal piyasalarda risk algısının yükseldiği dönemlerde yatırımcılar genellikle altın gibi güvenli varlıklara yönelir. Bu durum da altın fiyatlarında hızlı yükselişlere neden olabilir.

Dolar Endeksinin Zayıflaması

Altın fiyatlarını etkileyen bir diğer önemli faktör ise dolar endeksindeki zayıflama oldu. Doların küresel piyasalarda değer kaybetmesi, altının yatırım aracı olarak daha cazip hale gelmesini sağladı.

Doların zayıfladığı dönemlerde altın fiyatlarının yükselmesi finans piyasalarında sık görülen bir durumdur. Bu nedenle dolar endeksindeki hareketler altın piyasası tarafından yakından takip edilir.

2026 YILINDA ALTIN NE KADAR DEĞER KAZANDI?

Altın piyasasında yılın başından bu yana dikkat çeken bir yükseliş yaşandı. 2026 yılı başından itibaren altın fiyatları yaklaşık yüzde 18 oranında değer kazandı. Bu yükseliş, hem jeopolitik risklerin artması hem de küresel ekonomik belirsizliklerin etkisiyle gerçekleşti.

Altının yıl içinde gösterdiği güçlü performans, yatırımcıların portföylerinde altına daha fazla yer vermesine neden oluyor. Bu nedenle gram altın ve ons altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.

ALTIN PİYASASINDA YATIRIMCILARIN TAKİP ETTİĞİ BAŞLICA GÖSTERGELER

Gram altın fiyatı

Ons altın fiyatı

22 ayar bilezik fiyatı

Dolar endeksi

Küresel jeopolitik gelişmeler

Bu göstergeler altın fiyatlarının yönünü belirleyen en önemli faktörler arasında yer alıyor. Özellikle ons altın fiyatındaki değişimler gram altın fiyatı üzerinde doğrudan etkili oluyor.

Gram altın bugün kaç TL?

6 Mart 2026 Cuma günü gram altın fiyatı yaklaşık 7.255 TL seviyesinde işlem görüyor.

22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?

22 ayar bilezik fiyatı 6.802 TL seviyesinde bulunuyor.

Ons altın kaç dolar?

Ons altın fiyatı 5.122 seviyesinde işlem görüyor.

Altın neden yükseliyor?

Altın fiyatları, İran ile ABD arasında yaşanan gerilimin bölgesel bir savaşa dönüşebileceği endişesi ve dolar endeksindeki zayıflama nedeniyle yükseliş gösteriyor.

Altın 2026 yılında ne kadar yükseldi?

Altın fiyatları 2026 yılının başından bu yana yaklaşık yüzde 18 değer kazandı.

6 Mart 2026 itibarıyla altın piyasasında yeniden yükseliş eğilimi görülüyor. Jeopolitik risklerin artması ve dolar endeksindeki zayıflama, yatırımcıların altına yönelmesini sağladı. Gram altın ve bilezik fiyatlarındaki bu yükseliş, altının küresel piyasalarda güvenli liman olma özelliğini bir kez daha ortaya koyuyor.

Altın fiyatlarının yönü önümüzdeki süreçte küresel gelişmelere bağlı olarak şekillenmeye devam edecek. Bu nedenle gram altın fiyatı, ons altın ve bilezik fiyatları yatırımcıların radarında olmaya devam ediyor.