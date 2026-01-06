Altın yeniden zirveye yürüyor

Altın fiyatları, Fed yetkililerinin güvercin açıklamalarıyla güçlenen faiz indirimi beklentileri ve Venezuela’daki siyasi gerilimin artırdığı güvenli liman talebiyle yükselişini sürdürerek son bir haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

Spot altın, yüzde 0,4 artışla ons başına 4 bin 465,32 dolara yükseldi. Bir önceki seansta yaklaşık yüzde 3 değer kazanan altın, 26 Aralık’ta 4 bin 549,71 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

Geçen yılı yüzde 64’lük artışla tamamlayan altın, 1979’dan bu yana en güçlü yıllık performansını kaydetti. ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 0,3 yükselerek 4 bin 465,70 dolar seviyesine çıktı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Ons altındaki yükselişin etkisiyle gram altın da güne artışla başladı. Gram altın, yüzde 0,5 yükselişle 6 bin 179 lira seviyelerinde işlem görüyor.