Altın yıla hızlı başladı

2025 yılını rekorlarla geçiren ve yatırım dünyasının en çok konuşulan, üzerine en çok rapor yazılan yatırım enstrümanı olan altın yeni yıla yüzde 1'in üzerinde yükselişle başladı.

Gram altın yeni güne yüzde 1,80, ons altın ise yüzde 1,18 yükselişle başladı.

Gram altın 2025 yılını yüzde 100'ün üzerinde yükselişle kapattı. Enflasyonu yüzde 70 dolayında aştı. Bu da onu en çok reel getiri sağlayan yatırım enstrümanı yapıyor.

Gram altın 6.048 TL, çeyrek altın 9.939 TL'yi görürken ons altın 4.375 dolara yükseldi.