Altın yılı nasıl tamamladı?

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 197 bin 999 liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 100 bin lira, en yüksek 6 milyon 215 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 artışla 6 milyon 197 bin 999 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 163 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 10 milyar 262 milyon 997 bin 927,41 lira, işlem miktarı ise 1667,82 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 10 milyar 896 milyon 743 bin 924,32 lira olarak gerçekleşti.

Günü gram altın 6.197 lira, çeyrek altın ise 9.330 liradan tamamladı. Ons altın ise 4333 dolardan kapattı.