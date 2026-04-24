ALTIN YİNE ÇAKILDI! 24 Nisan 2026 Cuma Gram Altın Fiyatları (GÜNCEL)

Altın fiyatları 24 Nisan 2026 Cuma gününe düşüş eğilimiyle başladı. Gram altın, ons altın ve Cumhuriyet altını tarafında görülen gerileme, yatırımcıların “Gram altın bugün ne kadar?”, “Altın neden düşüyor?” ve “22 ayar bilezik fiyatı kaç TL?” sorularını yeniden gündeme taşıdı.

Küresel piyasalarda ABD-İran barış görüşmelerinin çıkmaza girmesiyle birlikte petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde kalması, enflasyon ve faiz oranlarının uzun süre yüksek kalabileceği endişesini artırıyor. Bu tablo, kıymetli madenler üzerinde baskı oluşturuyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD’de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve Almanya’da Ifo iş dünyası güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

24 NİSAN 2026 CUMA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış Satış Değişim Saat Altın TL/Gr 6.762,92 TL 6.763,71 TL -0,23% 09:27 22 Ayar Bilezik 6.162,83 TL 6.212,53 TL 0,00% 08:06 Altın Ons 4.673,33 4.673,98 -0,41% 09:42 Cumhuriyet Altını 43.910,00 TL 44.368,00 TL -0,22% 09:27 18 Ayar Altın TL/Gr 4.936,93 TL 4.937,51 TL -0,23% 09:27 14 Ayar Altın TL/Gr 3.687,01 TL 4.907,43 TL -0,20% 09:27

GRAM ALTIN 22 AYAR VE 24 AYAR FİYAT TABLOSU

24 ayar gram altın için 6.763,71 TL satış fiyatı, 22 ayar için ise 6.212,53 TL satış fiyatı esas alınmıştır.

Miktar 24 Ayar Altın 22 Ayar Altın 1 gram 6.763,71 TL 6.212,53 TL 5 gram 33.818,55 TL 31.062,65 TL 10 gram 67.637,10 TL 62.125,30 TL 20 gram 135.274,20 TL 124.250,60 TL 50 gram 338.185,50 TL 310.626,50 TL 100 gram 676.371,00 TL 621.253,00 TL 200 gram 1.352.742,00 TL 1.242.506,00 TL 300 gram 2.029.113,00 TL 1.863.759,00 TL 500 gram 3.381.855,00 TL 3.106.265,00 TL 1 kilo 6.763.710,00 TL 6.212.530,00 TL

22 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATI TABLOSU

22 ayar bilezik satış fiyatı 6.212,53 TL üzerinden hesaplanan güncel bilezik fiyatları şöyle:

Bilezik Miktarı Fiyat 1 gram 6.212,53 TL 5 gram 31.062,65 TL 10 gram 62.125,30 TL 20 gram 124.250,60 TL 30 gram 186.375,90 TL 40 gram 248.501,20 TL 50 gram 310.626,50 TL 100 gram 621.253,00 TL 500 gram 3.106.265,00 TL 1 kilo 6.212.530,00 TL

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatlarındaki düşüşte küresel piyasalardaki faiz ve enflasyon beklentileri etkili oluyor. ABD-İran barış görüşmelerinin çıkmaza girmesi petrol fiyatlarını yüksek seviyelerde tutarken, bu durum faiz oranlarının uzun süre yüksek kalabileceği endişesini artırıyor.

Yüksek faiz beklentisi, gram altın ve ons altın üzerinde baskı oluşturabiliyor. Bu nedenle yatırımcılar hem ons altın fiyatını hem de yurt içindeki gram altın fiyatlarını yakından takip ediyor.

Gram altın bugün ne kadar?

24 Nisan 2026 Cuma günü gram altın alış fiyatı 6.762,92 TL, satış fiyatı ise 6.763,71 TL seviyesinde bulunuyor.

22 ayar bilezik gram fiyatı ne kadar?

22 ayar bilezik alış fiyatı 6.162,83 TL, satış fiyatı ise 6.212,53 TL olarak görülüyor.

Cumhuriyet altını kaç TL?

Cumhuriyet altını alış fiyatı 43.910,00 TL, satış fiyatı ise 44.368,00 TL seviyesinde yer alıyor.

Altın ons fiyatı ne kadar oldu?

Altın ons alış fiyatı 4.673,33, satış fiyatı ise 4.673,98 seviyesinde bulunuyor.

Altın fiyatları neden baskı altında?

Petrol fiyatlarının yüksek kalması, enflasyon ve faiz oranlarının uzun süre yüksek seyredeceği beklentisini artırıyor. Bu durum kıymetli madenler üzerinde baskı oluşturuyor.

24 Nisan 2026 Cuma günü altın fiyatları düşüş eğilimini sürdürüyor. Gram altın, ons altın ve Cumhuriyet altınında gerileme dikkat çekerken, piyasaların odağında yurt içi haftalık para ve banka istatistikleri ile ABD ve Almanya’dan gelecek güven endeksi verileri bulunuyor.