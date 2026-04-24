ALTIN YİNE ÇAKILDI! 24 Nisan 2026 Cuma Gram Altın Fiyatları (GÜNCEL)

Altın fiyatları bugün yine düşüşte. Peki gram altın kaç lira? Bilezik kaç liradan satılıyor? 24 Nisan 2026 Cuma Kapalıçarşı güncel altın fiyatları alış satış verileri haberimizde.

  • 24.04.2026 09:48
Kaynak: Haber Merkezi
Foto: AA

Altın fiyatları 24 Nisan 2026 Cuma gününe düşüş eğilimiyle başladı. Gram altın, ons altın ve Cumhuriyet altını tarafında görülen gerileme, yatırımcıların “Gram altın bugün ne kadar?”, “Altın neden düşüyor?” ve “22 ayar bilezik fiyatı kaç TL?” sorularını yeniden gündeme taşıdı.

Küresel piyasalarda ABD-İran barış görüşmelerinin çıkmaza girmesiyle birlikte petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde kalması, enflasyon ve faiz oranlarının uzun süre yüksek kalabileceği endişesini artırıyor. Bu tablo, kıymetli madenler üzerinde baskı oluşturuyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD’de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve Almanya’da Ifo iş dünyası güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

24 NİSAN 2026 CUMA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın TürüAlışSatışDeğişimSaat
Altın TL/Gr6.762,92 TL6.763,71 TL-0,23%09:27
22 Ayar Bilezik6.162,83 TL6.212,53 TL0,00%08:06
Altın Ons4.673,334.673,98-0,41%09:42
Cumhuriyet Altını43.910,00 TL44.368,00 TL-0,22%09:27
18 Ayar Altın TL/Gr4.936,93 TL4.937,51 TL-0,23%09:27
14 Ayar Altın TL/Gr3.687,01 TL4.907,43 TL-0,20%09:27

GRAM ALTIN 22 AYAR VE 24 AYAR FİYAT TABLOSU

24 ayar gram altın için 6.763,71 TL satış fiyatı, 22 ayar için ise 6.212,53 TL satış fiyatı esas alınmıştır.

Miktar24 Ayar Altın22 Ayar Altın
1 gram6.763,71 TL6.212,53 TL
5 gram33.818,55 TL31.062,65 TL
10 gram67.637,10 TL62.125,30 TL
20 gram135.274,20 TL124.250,60 TL
50 gram338.185,50 TL310.626,50 TL
100 gram676.371,00 TL621.253,00 TL
200 gram1.352.742,00 TL1.242.506,00 TL
300 gram2.029.113,00 TL1.863.759,00 TL
500 gram3.381.855,00 TL3.106.265,00 TL
1 kilo6.763.710,00 TL6.212.530,00 TL

22 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATI TABLOSU

22 ayar bilezik satış fiyatı 6.212,53 TL üzerinden hesaplanan güncel bilezik fiyatları şöyle:

Bilezik MiktarıFiyat
1 gram6.212,53 TL
5 gram31.062,65 TL
10 gram62.125,30 TL
20 gram124.250,60 TL
30 gram186.375,90 TL
40 gram248.501,20 TL
50 gram310.626,50 TL
100 gram621.253,00 TL
500 gram3.106.265,00 TL
1 kilo6.212.530,00 TL

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatlarındaki düşüşte küresel piyasalardaki faiz ve enflasyon beklentileri etkili oluyor. ABD-İran barış görüşmelerinin çıkmaza girmesi petrol fiyatlarını yüksek seviyelerde tutarken, bu durum faiz oranlarının uzun süre yüksek kalabileceği endişesini artırıyor.

Yüksek faiz beklentisi, gram altın ve ons altın üzerinde baskı oluşturabiliyor. Bu nedenle yatırımcılar hem ons altın fiyatını hem de yurt içindeki gram altın fiyatlarını yakından takip ediyor.

Gram altın bugün ne kadar?

24 Nisan 2026 Cuma günü gram altın alış fiyatı 6.762,92 TL, satış fiyatı ise 6.763,71 TL seviyesinde bulunuyor.

22 ayar bilezik gram fiyatı ne kadar?

22 ayar bilezik alış fiyatı 6.162,83 TL, satış fiyatı ise 6.212,53 TL olarak görülüyor.

Cumhuriyet altını kaç TL?

Cumhuriyet altını alış fiyatı 43.910,00 TL, satış fiyatı ise 44.368,00 TL seviyesinde yer alıyor.

Altın ons fiyatı ne kadar oldu?

Altın ons alış fiyatı 4.673,33, satış fiyatı ise 4.673,98 seviyesinde bulunuyor.

Altın fiyatları neden baskı altında?

Petrol fiyatlarının yüksek kalması, enflasyon ve faiz oranlarının uzun süre yüksek seyredeceği beklentisini artırıyor. Bu durum kıymetli madenler üzerinde baskı oluşturuyor.

24 Nisan 2026 Cuma günü altın fiyatları düşüş eğilimini sürdürüyor. Gram altın, ons altın ve Cumhuriyet altınında gerileme dikkat çekerken, piyasaların odağında yurt içi haftalık para ve banka istatistikleri ile ABD ve Almanya’dan gelecek güven endeksi verileri bulunuyor.

