ALTIN YİNE ÇAKILDI! | Gram altın kaç lira? 2 Şubat 2026 Pazartesi gram altın ve bilezik fiyatları (GÜNCEL)
Gram altın ne kadar bugün ve düşüş devam edecek mi? 22 ayar bilezik fiyatları neden bu kadar sert geriledi? Altındaki düşüş alım fırsatı mı yoksa yeni bir düşüşün habercisi mi? Tüm yanıtlar ve güncel altın fiyatları haberimizde.
Yeni haftaya sert düşüşle başlayan altın piyasasında tablo yine yatırımcının canını sıktı. “Gram altın ne kadar bugün?”, “1 gram altın ne kadar?”, “bilezik kaç lira?” gibi sorular en çok merak edilenler arasına girerken, hem gram altın hem de bilezik fiyatlarında dikkat çekici gerilemeler yaşandı.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (2 ŞUBAT 2026)
|Tür
|Alış
|Satış
|Değişim
|Gram Altın
|6.368,00
|6.369,19
|-%6,77
|Ons
|198.451,19
|198.486,78
|-%6,59
|14 Ayar
|3.910,79
|4.109,41
|-%4,57
|18 Ayar
|5.008,55
|5.268,47
|-%4,57
|22 Ayar
|5.766,6094
|6.182,2070
|-%6,71
|Ata Altın
|45.363,57
|47.148,96
|-%4,54
|İkibuçuk Altın
|109.799,52
|114.528,20
|-%4,55
GRAM ALTIN FİYAT TABLOSU (1 – 1 KİLO)
Yatırımcıların sıkça sorduğu “1 gram altın ne kadar?”, “10 gram altın kaç lira?” ve “gram altın satış fiyatı” sorularına güncel hesaplama aşağıdadır.
|Miktar
|Fiyat (TL)
|1,5 Gram
|9.553,78
|10 Gram
|63.691,90
|20 Gram
|127.383,80
|50 Gram
|318.459,50
|100 Gram
|636.919,00
|250 Gram
|1.592.297,50
|500 Gram
|3.184.595,00
|1 Kilo (1000 gr)
|6.369.190,00
BİLEZİK GRAM FİYATLARI (22 AYAR)
“Bilezik fiyatları”, “bilezik gram”, “bilezik gram fiyatı” ve “bilezik altın gram fiyatı” aramalarına göre hazırlanan güncel tablo:
|Gram
|Fiyat (TL)
|5 Gram
|30.911,04
|10 Gram
|61.822,07
|20 Gram
|123.644,14
|30 Gram
|185.466,21
|50 Gram
|309.110,35
|100 Gram
|618.220,70
|250 Gram
|1.545.551,75
|500 Gram
|3.091.103,50
|1 Kilo (1000 gr)
|6.182.207,00
ALTIN NEDEN DÜŞTÜ?
Altın ve gümüş fiyatlarında aşağı yönlü seyir, yeni haftanın ilk işlem gününde de etkisini sürdürüyor. ABD’de Donald Trump’ın Fed başkanlığı için Kevin Warsh’ı tercih etmesinin yarattığı pozitif hava ile CME Group’un değerli metaller için teminat oranlarını artıracağını açıklaması, Cuma günü sert satışlara yol açtı. Bu satış baskısı bugün de devam ederek gram altın ve bilezik fiyatlarını aşağı çekti.
Gram altın ne kadar bugün?
Gram altın bugün 6.369,19 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.
22 ayar bilezik kaç lira?
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 6.182,2070 TL seviyesinde.
Gram altın neden düşüyor?
ABD kaynaklı gelişmeler, Fed beklentileri ve CME Group’un teminat artışı kararı, değerli metaller üzerinde satış baskısı oluşturuyor.
Altın fiyatları haftaya sert düşüşle başlarken, gram altın ve bilezik fiyatları yatırımcının radarında kalmaya devam ediyor. “Gram altın grafik”, “yarım gram altın fiyatı” ve “bilezik kaç lira?” gibi konulara ilgi artarken, piyasalardaki yön arayışı dikkatle izleniyor.