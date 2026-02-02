ALTIN YİNE ÇAKILDI! | Gram altın kaç lira? 2 Şubat 2026 Pazartesi gram altın ve bilezik fiyatları (GÜNCEL)

Yeni haftaya sert düşüşle başlayan altın piyasasında tablo yine yatırımcının canını sıktı. “Gram altın ne kadar bugün?”, “1 gram altın ne kadar?”, “bilezik kaç lira?” gibi sorular en çok merak edilenler arasına girerken, hem gram altın hem de bilezik fiyatlarında dikkat çekici gerilemeler yaşandı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (2 ŞUBAT 2026)

Tür Alış Satış Değişim Gram Altın 6.368,00 6.369,19 -%6,77 Ons 198.451,19 198.486,78 -%6,59 14 Ayar 3.910,79 4.109,41 -%4,57 18 Ayar 5.008,55 5.268,47 -%4,57 22 Ayar 5.766,6094 6.182,2070 -%6,71 Ata Altın 45.363,57 47.148,96 -%4,54 İkibuçuk Altın 109.799,52 114.528,20 -%4,55

GRAM ALTIN FİYAT TABLOSU (1 – 1 KİLO)

Yatırımcıların sıkça sorduğu “1 gram altın ne kadar?”, “10 gram altın kaç lira?” ve “gram altın satış fiyatı” sorularına güncel hesaplama aşağıdadır.

Miktar Fiyat (TL) 1,5 Gram 9.553,78 10 Gram 63.691,90 20 Gram 127.383,80 50 Gram 318.459,50 100 Gram 636.919,00 250 Gram 1.592.297,50 500 Gram 3.184.595,00 1 Kilo (1000 gr) 6.369.190,00

BİLEZİK GRAM FİYATLARI (22 AYAR)

“Bilezik fiyatları”, “bilezik gram”, “bilezik gram fiyatı” ve “bilezik altın gram fiyatı” aramalarına göre hazırlanan güncel tablo:

Gram Fiyat (TL) 5 Gram 30.911,04 10 Gram 61.822,07 20 Gram 123.644,14 30 Gram 185.466,21 50 Gram 309.110,35 100 Gram 618.220,70 250 Gram 1.545.551,75 500 Gram 3.091.103,50 1 Kilo (1000 gr) 6.182.207,00

ALTIN NEDEN DÜŞTÜ?

Altın ve gümüş fiyatlarında aşağı yönlü seyir, yeni haftanın ilk işlem gününde de etkisini sürdürüyor. ABD’de Donald Trump’ın Fed başkanlığı için Kevin Warsh’ı tercih etmesinin yarattığı pozitif hava ile CME Group’un değerli metaller için teminat oranlarını artıracağını açıklaması, Cuma günü sert satışlara yol açtı. Bu satış baskısı bugün de devam ederek gram altın ve bilezik fiyatlarını aşağı çekti.

Gram altın ne kadar bugün?

Gram altın bugün 6.369,19 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

22 ayar bilezik kaç lira?

22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 6.182,2070 TL seviyesinde.

Gram altın neden düşüyor?

ABD kaynaklı gelişmeler, Fed beklentileri ve CME Group’un teminat artışı kararı, değerli metaller üzerinde satış baskısı oluşturuyor.

Altın fiyatları haftaya sert düşüşle başlarken, gram altın ve bilezik fiyatları yatırımcının radarında kalmaya devam ediyor. “Gram altın grafik”, “yarım gram altın fiyatı” ve “bilezik kaç lira?” gibi konulara ilgi artarken, piyasalardaki yön arayışı dikkatle izleniyor.