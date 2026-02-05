ALTIN YİNE DÜŞTÜ! | Gram Altın Kaç Lira? 5 Şubat 2026 Perşembe Gram Altın ve Bilezik Fiyatları (GÜNCEL)

5 Şubat 2026 Perşembe günü altın fiyatları yeniden düşüşe geçti. Serbest piyasada yaşanan geri çekilme sonrası “gram altın ne kadar bugün”, “1 gram altın ne kadar” ve “gram altın satış fiyatı” aramaları hız kazandı. Özellikle gram altın ve bilezik fiyatları, yatırımcıların en yakından takip ettiği kalemler arasında yer aldı.

5 ŞUBAT 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Tür Alış Satış Değişim Saat Altın (TL/GR) 6.884,97 6.888,15 -0,32% 09:26 22 Ayar Bilezik 6.685,56 6.799,00 -0,50% 09:26 Altın (ONS) 4.925,68 4.926,56 -0,23% 09:41 Altın ($/kg) 157.357,00 157.429,00 -0,35% 09:26 Altın (Euro/kg) 185.940,00 186.025,00 -0,35% 09:26 18 Ayar Altın (TL/Gr) 5.026,03 5.028,35 -0,32% 09:26 14 Ayar Altın (TL/Gr) 4.034,15 4.328,14 -0,54% 09:26

GRAM ALTIN HESAPLAMA TABLOSU (5 ŞUBAT 2026)

Gram altın satış fiyatı olan 6.888,15 TL baz alınarak yapılan hesaplamalar, “gram altın grafik” ve “yarım gram altın fiyatı” aramalarına da net karşılık veriyor.

Miktar Tutar (TL) 1 Gram 6.888,15 5 Gram 34.440,75 10 Gram 68.881,50 20 Gram 137.763,00 50 Gram 344.407,50 100 Gram 688.815,00 250 Gram 1.722.037,50 500 Gram 3.444.075,00 1 Kilo 6.888.150,00

BİLEZİK FİYATLARI VE GRAM HESAPLAMASI

22 ayar bilezik satış fiyatı olan 6.799,00 TL üzerinden yapılan hesaplamalar, “bilezik kaç lira”, “bilezik fiyatları” ve “bilezik gram fiyatı” aramalarına yanıt sunuyor.

Bilezik Gramı Fiyat (TL) 5 Gram 33.995,00 10 Gram 67.990,00 20 Gram 135.980,00 30 Gram 203.970,00 50 Gram 339.950,00 100 Gram 679.900,00 250 Gram 1.699.750,00 500 Gram 3.399.500,00 1 Kilo 6.799.000,00

ALTIN NEDEN DÜŞTÜ?

Altın fiyatlarındaki düşüşte özellikle Orta Doğu kaynaklı diplomatik gelişmeler belirleyici oldu. ABD ile İran arasında Umman’da yapılması planlanan nükleer müzakerelerde pürüzlerin giderildiğine dair açıklamalar, piyasalarda risk algısını azalttı.

Buna ek olarak, dünyanın en büyük altın tüketicisi konumundaki Çin’den gelen veriler de fiyatları baskıladı. Çin’in 2025 yılı altın tüketiminde düşüşe işaret eden rakamlar, talep cephesindeki endişeleri artırarak altın fiyatlarını aşağı yönlü tetikledi.

Gram altın ne kadar bugün?

5 Şubat 2026 Perşembe günü gram altın satış fiyatı 6.888,15 TL seviyesindedir.

Gram altın ne kadar 22 ayar?

22 ayar bilezik gram fiyatı 6.799,00 TL olarak işlem görmektedir.

1 gram altın ne kadar?

1 gram altın 5 Şubat 2026 itibarıyla 6.888,15 TL’den satılmaktadır.

Bilezik gramı ve bilezik altın gram fiyatı ne kadar?

Bilezik gram fiyatı 22 ayar için 6.799,00 TL olup, bilezik gramına göre tutar değişmektedir.

5 Şubat 2026 Perşembe günü altın fiyatları küresel gelişmelerin etkisiyle düşüşünü sürdürdü. Gram altın ve bilezik fiyatları geri çekilirken, “gram altın ne kadar bugün” ve “bilezik kaç lira” aramaları yatırımcıların gündeminde üst sıralarda yer almaya devam ediyor.