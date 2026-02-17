ALTIN YİNE SERT DÜŞTÜ! 17 Şubat 2026 Salı gram altın ve bilezik fiyatları (Güncel)

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler altın fiyatları üzerinde etkisini göstermeye devam ediyor. 17 Şubat 2026 Salı gram altın fiyatı ve bilezik fiyatları yatırımcıların en çok takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Özellikle güvenli liman olarak görülen altın, son günlerde küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle düşüş eğilimi gösteriyor.

Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ile teknoloji ve yapay zeka şirketlerine yönelik endişeler, varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Bununla birlikte Asya piyasalarının tatil olması nedeniyle düşük likidite ortamı ve güçlü dolar, altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

17 ŞUBAT 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış Satış Değişim Saat ALTIN (TL/GR) 6.872,74 6.873,79 -2,02% 09:17 22 Ayar Bilezik 6.506,11 6.578,93 -1,74% 09:16 Altın (ONS) 4.898,35 4.899,00 -1,88% 09:32 Altın ($/kg) 156.398,00 156.422,00 -2,07% 09:17 Altın (Euro/kg) 185.433,00 185.461,00 -2,07% 09:17 18 Ayar Altın TL/Gr 5.017,10 5.017,87 -2,02% 09:17 14 Ayar Altın TL/Gr 3.917,98 5.182,64 -1,46% 09:17

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ?

Küresel piyasalarda altın fiyatlarını etkileyen birden fazla faktör bulunuyor. Özellikle jeopolitik gelişmeler ve finansal piyasalardaki belirsizlikler yatırımcı davranışlarını doğrudan etkiliyor.

Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler

Teknoloji ve yapay zeka şirketlerine yönelik endişeler

Asya piyasalarının tatil olması nedeniyle düşük likidite

Güçlü doların piyasalardaki etkisi

Bu gelişmelerin birleşimi, gram altın fiyatı ve ons altın fiyatı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Küresel piyasalardaki likidite koşulları ve döviz hareketleri altın fiyatlarının kısa vadeli yönünü belirlemeye devam ediyor.

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

Altın yatırımcıları, özellikle gram altın ne kadar, bilezik fiyatları bugün ve ons altın fiyatı gibi aramaları yoğun şekilde yapmayı sürdürüyor. Piyasalarda yaşanan dalgalanma, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırırken fiyatların kısa vadede oynak kalabileceği değerlendiriliyor.

Gram altın bugün ne kadar?

17 Şubat 2026 Salı itibarıyla gram altın satış fiyatı 6.873,79 TL seviyesinde işlem görüyor.

22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

22 ayar bilezik satış fiyatı 6.578,93 TL olarak görülüyor.

Altın neden düşüyor?

Güçlü dolar, düşük likidite ortamı ve küresel piyasalardaki belirsizlikler altın fiyatlarının düşmesine neden oluyor.

17 Şubat 2026 Salı günü altın piyasasında düşüş eğilimi dikkat çekiyor. Jeopolitik gelişmeler, güçlü dolar ve düşük işlem hacmi altın fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. Yatırımcılar ise gram altın fiyatı, bilezik fiyatları ve ons altın verilerini yakından izlemeyi sürdürüyor. Piyasalardaki gelişmeler altının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.