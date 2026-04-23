ALTIN YİNE SERT DÜŞTÜ! 23 Nisan 2026 Perşembe Gram Altın Fiyatları (GÜNCEL)

23 Nisan 2026 Perşembe gram altın fiyatları, yatırımcıların ve altın piyasasını yakından izleyenlerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Günün ilk saatlerinde altın fiyatlarında görülen sert geri çekilme, “Gram altın neden düştü?”, “Bugün altın ne kadar oldu?” ve “22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?” sorularını yeniden öne çıkardı.

Gram altın, ons altın ve bilezik fiyatlarında aşağı yönlü tablo dikkat çekti. Özellikle 23 Nisan 2026 Perşembe günü güncel gram altın fiyatları, 22 ayar bilezik fiyatları, ons altın ve kilogram bazlı altın fiyatları yatırımcıların en sık takip ettiği veriler arasında yer aldı.

23 NİSAN 2026 PERŞEMBE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Aşağıda, gün içinde öne çıkan güncel altın fiyatları yer alıyor.

Altın Türü Alış Satış Değişim Saat ALTIN (TL/GR) 6.790,76 6.791,62 -0,79% 08:44 22 Ayar Bilezik 6.216,24 6.270,18 0,75% 23:32 Altın (ONS) 4.713,73 4.714,36 -0,53% 08:59 Altın ($/kg) 150.404,00 150.423,00 -0,79% 08:44 Altın (Euro/kg) 129.689,00 129.758,00 -0,08% 17:01 18 Ayar Altın TL/Gr 4.957,26 4.957,88 -0,79% 08:44 14 Ayar Altın TL/Gr 3.714,46 4.937,78 -0,62% 08:44

GRAM ALTIN NEDEN DÜŞTÜ?

23 Nisan 2026 Perşembe günü altın fiyatlarında görülen sert düşüşün ardından yatırımcılar, piyasadaki yön değişimini dikkatle izlemeye başladı. Gram altın fiyatları, ons altın ve kilogram bazlı fiyatlarda aşağı yönlü hareket dikkat çekerken, piyasalarda jeopolitik gelişmeler yeniden öne çıktı.

İran’ın Hürmüz Boğazı’nda 2 gemiye el koyduğunu açıklaması, Ortadoğu’daki tansiyonu yükseltti. İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun yaptığı açıklamada, “deniz güvenliğini tehlikeye atan” ve bunlardan birinin İsrail ile bağlantılı olduğu belirtilen iki yabancı geminin İran kıyılarına yönlendirildiği bildirildi.

Aynı açıklamada, Hürmüz Boğazı’nın güvenliğinin ihlal edilmesinin İran için “kırmızı çizgi” olduğu vurgulandı. Bu gelişme, piyasalarda yeni bir belirsizlik alanı oluştururken, altın fiyatlarında da sert hareketliliğe neden oldu.

GRAM ALTIN KAÇ TL? 1 GRAM, 5 GRAM, 10 GRAM, 20 GRAM, 50 GRAM, 100 GRAM, 200 GRAM, 300 GRAM, 500 GRAM VE 1 KİLO FİYATLARI

Gram altın hesaplamalarında 24 ayar için ALTIN (TL/GR) satış fiyatı olan 6.791,62 TL baz alınmıştır. 22 ayar hesaplamalarında ise 22 Ayar Bilezik satış fiyatı olan 6.270,18 TL esas alınmıştır.

24 Ayar Gram Altın Fiyat Tablosu

Miktar 24 Ayar Gram Altın Fiyatı (TL) 1 Gram 6.791,62 5 Gram 33.958,10 10 Gram 67.916,20 20 Gram 135.832,40 50 Gram 339.581,00 100 Gram 679.162,00 200 Gram 1.358.324,00 300 Gram 2.037.486,00 500 Gram 3.395.810,00 1 Kilo 6.791.620,00

22 Ayar Fiyat Tablosu

Miktar 22 Ayar Fiyatı (TL) 1 Gram 6.270,18 5 Gram 31.350,90 10 Gram 62.701,80 20 Gram 125.403,60 50 Gram 313.509,00 100 Gram 627.018,00 200 Gram 1.254.036,00 300 Gram 1.881.054,00 500 Gram 3.135.090,00 1 Kilo 6.270.180,00

22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI: GRAM GRAM HESAPLAMA

22 ayar bilezik fiyatları da 23 Nisan 2026 Perşembe günü en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Özellikle “22 ayar bilezik bugün ne kadar?”, “5 gram bilezik kaç TL?” ve “1 kilo bilezik fiyatı ne kadar?” soruları yatırımcılar ve takı almayı planlayanlar tarafından sıkça sorgulanıyor.

Aşağıdaki tablo, 22 Ayar Bilezik satış fiyatı olan 6.270,18 TL baz alınarak hazırlanmıştır.

22 Ayar Bilezik Fiyat Tablosu

Miktar 22 Ayar Bilezik Fiyatı (TL) 1 Gram 6.270,18 5 Gram 31.350,90 10 Gram 62.701,80 20 Gram 125.403,60 30 Gram 188.105,40 40 Gram 250.807,20 50 Gram 313.509,00 100 Gram 627.018,00 500 Gram 3.135.090,00 1 Kilo 6.270.180,00

ONS ALTIN, KİLOGRAM ALTIN VE AYAR BAZLI FİYATLARDA SON DURUM

23 Nisan 2026 Perşembe altın piyasasında yalnızca gram altın değil, ons altın ve kilogram bazlı fiyatlar da yakından takip edildi. Özellikle ons altında görülen geri çekilme, iç piyasadaki gram altın fiyatları üzerinde de dikkat çekici bir etki oluşturdu.

Altın (ONS) satış fiyatı: 4.714,36

Altın ($/kg) satış fiyatı: 150.423,00

Altın (Euro/kg) satış fiyatı: 129.758,00

18 Ayar Altın TL/Gr satış fiyatı: 4.957,88

14 Ayar Altın TL/Gr satış fiyatı: 4.937,78

Bu tablo, yatırımcıların yalnızca gram altın fiyatlarını değil, farklı ayarlardaki altın ve kilogram bazlı fiyatları da yakından izlediğini gösteriyor. Özellikle takı, ziynet ve yatırım amaçlı altın alımında ayar farkı, toplam maliyet üzerinde belirleyici rol oynuyor.

23 Nisan 2026 Perşembe gram altın ne kadar?

23 Nisan 2026 Perşembe günü gram altın satış fiyatı 6.791,62 TL olarak görülüyor.

22 ayar bilezik bugün kaç TL?

22 ayar bilezik satış fiyatı 6.270,18 TL seviyesinde bulunuyor.

1 kilo gram altın kaç TL?

24 ayar gram altın hesaplamasına göre 1 kilo altın fiyatı 6.791.620,00 TL olarak hesaplanıyor.

1 kilo 22 ayar altın kaç TL?

22 ayar fiyatına göre 1 kilo altın 6.270.180,00 TL seviyesine denk geliyor.

5 gram gram altın kaç TL?

24 ayar gram altın baz alındığında 5 gram altın fiyatı 33.958,10 TL oluyor.

10 gram 22 ayar bilezik kaç TL?

22 ayar bilezik satış fiyatına göre 10 gram bilezik 62.701,80 TL olarak hesaplanıyor.

Altın neden düştü?

Paylaşılan bilgilere göre altın fiyatlarındaki sert düşüşte, İran’ın Hürmüz Boğazı’nda 2 gemiye el koyduğunu açıklamasıyla yükselen bölgesel gerilim dikkat çekiyor.