ALTIN YİNE SERT DÜŞÜYOR! 26 Mart 2026 Perşembe Altın Fiyatları (GÜNCEL)

Altın piyasasında 26 Mart 2026 Perşembe sabahı dikkat çeken bir geri çekilme yaşanıyor. Küresel piyasalar, ABD-İran hattından gelen çelişkili mesajların sürmesi ve Orta Doğu’daki gerilimin görece şiddeti azalsa da temel tedirginlik unsuru olmayı sürdürmesi nedeniyle haber akışı üzerinden fiyatlanmaya devam ediyor. Bu görünüm, özellikle CANLI altın fiyatları, altın fiyatları gram, altın fiyatları Euro ve kuyumcu altın fiyatları canlı başlıklarını yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.

Altın fiyatlarında satışlar yüzde 2’yi gördü. Bu sert hareket, gram altın, ons altın, dolar ve euro bazlı altın fiyatları ile 22 ayar bilezik tarafında aşağı yönlü tabloyu güçlendirdi. Özellikle yatırımcılar ile takı alışverişi yapmayı planlayanlar, bugün altın fiyatları hesaplama, bilezik kaç lira, bilezik fiyatları ve bilezik gram fiyatı gibi aramalara daha yoğun şekilde yöneliyor.

26 MART 2026 PERŞEMBE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

26 Mart 2026 altın fiyatları listesinde gram altın, 22 ayar bilezik, ons altın, kilogram bazlı dolar ve euro altın fiyatları ile 14 ve 18 ayar altın değerleri öne çıkıyor. Aşağıdaki tabloda paylaşılan güncel veriler yer alıyor.

Altın Türü Alış Satış Değişim Saat ALTIN (TL/GR) 6.315,25 6.316,25 -%1,68 09:13 22 Ayar Bilezik 6.043,30 6.145,89 -%1,83 09:13 Altın (ONS) 4.434,16 4.434,91 -%1,58 09:28 Altın ($/kg) 141.634,00 141.656,00 -%1,74 09:13 Altın (Euro/kg) 164.349,00 164.374,00 -%1,74 09:13 18 Ayar Altın TL/Gr 4.610,13 4.610,86 -%1,68 09:13 14 Ayar Altın TL/Gr 3.622,83 4.873,88 -%1,36 09:13

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın neden düşüyor sorusu, 26 Mart 2026 Perşembe gününün en çok araştırılan başlıklarından biri haline geldi. Verilen bilgiye göre küresel piyasalar, ABD-İran hattından gelen çelişkili mesajların sürmesi ve Orta Doğu’daki gerilimin, görece şiddeti azalsa da temel tedirginlik unsuru olmayı sürdürmesi nedeniyle haber akışı üzerinden ilerliyor.

Bu görünüm, altın fiyatlarında güçlü satışların öne çıkmasına neden oldu. Paylaşılan bilgiye göre altın fiyatlarında satışlar yüzde 2’yi gördü. Bu nedenle CANLI altın fiyatları, altın fiyatları gram ve kuyumcu altın fiyatları canlı sorguları gün içinde daha da hız kazanıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR? 24 AYAR ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatları gram tarafında sabah saatlerinde aşağı yönlü tablo dikkat çekiyor. Verilere göre gram altın alış fiyatı 6.315,25 TL, satış fiyatı ise 6.316,25 TL seviyesinde bulunuyor. Değişim oranının -%1,68 seviyesinde olması, piyasalarda sert geri çekilmenin öne çıktığını gösteriyor.

Bu nedenle yatırımcılar bugün özellikle altın fiyatları hesaplama ve altın fiyatları 24 ayar başlıklarını daha yakından takip ediyor. Gram altındaki düşüş, küçük ve orta ölçekli yatırımcıların kararlarını doğrudan etkileyebilecek bir görünüm ortaya koyuyor.

Gram Altın Fiyatları Hesaplama Tablosu

Aşağıdaki hesaplama tablosu, gram altının satış fiyatı olan 6.316,25 TL baz alınarak hazırlanmıştır.

Miktar Fiyat 1 Gram Altın 6.316,25 TL 10 Gram Altın 63.162,50 TL 50 Gram Altın 315.812,50 TL 100 Gram Altın 631.625,00 TL

22 AYAR BİLEZİK KAÇ LİRA? BİLEZİK FİYATLARI VE GRAM HESABI

22 ayar bilezik fiyatları da bugünün en çok izlenen kalemleri arasında bulunuyor. Verilere göre 22 ayar bilezik alış fiyatı 6.043,30 TL, satış fiyatı ise 6.145,89 TL seviyesinde yer alıyor. Değişim oranının -%1,83 olması, bilezik tarafındaki geri çekilmenin gram altından da daha sert hissedildiğini gösteriyor.

Bu tablo, bilezik kaç lira, bilezik fiyatları ve bilezik gram fiyatı şeklindeki aramaları daha da öne çıkarıyor. Özellikle takı ve yatırım amaçlı alım yapacak olanlar için gram hesabı kritik önem taşıyor.

Bilezik Gram Fiyatı Hesaplama Tablosu

Aşağıdaki hesaplama tablosu, 22 ayar bilezik satış fiyatı olan 6.145,89 TL baz alınarak hazırlanmıştır.

Bilezik Gramı Fiyat 1 Gram Bilezik 6.145,89 TL 10 Gram Bilezik 61.458,90 TL 15 Gram Bilezik 92.188,35 TL 20 Gram Bilezik 122.917,80 TL 30 Gram Bilezik 184.376,70 TL 50 Gram Bilezik 307.294,50 TL

ONS ALTIN, DOLAR VE EURO BAZLI ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın (ONS) fiyatı 26 Mart 2026 sabahında 4.434,16 alış ve 4.434,91 satış seviyesinde yer alıyor. Değişim oranının -%1,58 seviyesinde olması, küresel piyasalarda da aşağı yönlü baskının hissedildiğini gösteriyor.

Altın ($/kg) fiyatı 141.634,00 alış ve 141.656,00 satış seviyesinde bulunurken, değişim oranı -%1,74 olarak görülüyor. Altın (Euro/kg) tarafında ise 164.349,00 alış, 164.374,00 satış ve -%1,74 değişim dikkat çekiyor. Bu nedenle altın fiyatları Euro aramaları da gün içinde öne çıkıyor.

14 AYAR VE 18 AYAR ALTIN FİYATLARINDA SON GÖRÜNÜM

18 ayar altın TL/Gr verisine göre alış fiyatı 4.610,13 TL, satış fiyatı 4.610,86 TL seviyesinde bulunuyor. Değişim oranı -%1,68 olarak görülüyor.

14 ayar altın TL/Gr tarafında ise alış fiyatı 3.622,83 TL, satış fiyatı 4.873,88 TL olarak paylaşılıyor. Bu kalemde değişim oranı -%1,36 seviyesinde yer alıyor. Böylece farklı ayar gruplarında da düşüş yönlü hareket dikkat çekiyor.

26 MART 2026 ALTIN FİYATLARINDA ÖNE ÇIKANLAR

Gram altın bugün ne kadar?

Gram altın 26 Mart 2026 Perşembe verilerine göre 6.315,25 TL alış ve 6.316,25 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

22 ayar bilezik kaç lira?

22 ayar bilezik fiyatı 6.043,30 TL alış ve 6.145,89 TL satış seviyesindedir.

Ons altın ne kadar oldu?

Ons altın 4.434,16 alış ve 4.434,91 satış seviyesinde bulunuyor.

Altın fiyatları Euro bazında ne kadar?

Altın (Euro/kg) fiyatı 164.349,00 alış ve 164.374,00 satış seviyesindedir.

Altın fiyatları 24 ayar ne kadar?

Bu içerikte 24 ayar için gram altın verisi yer almaktadır. Gram altın satış fiyatı 6.316,25 TL seviyesindedir.

10 gram altın kaç TL?

Gram altın satış fiyatı baz alındığında 10 gram altın 63.162,50 TL etmektedir.

20 gram bilezik kaç TL?

22 ayar bilezik satış fiyatı baz alındığında 20 gram bilezik 122.917,80 TL seviyesindedir.

Altın neden düşüyor?

Verilen bilgilere göre küresel piyasalar, ABD-İran hattından gelen çelişkili mesajların sürmesi ve Orta Doğu’daki gerilimin, görece şiddeti azalsa da temel tedirginlik unsuru olmayı sürdürmesi nedeniyle haber akışı üzerinden ilerliyor. Bu görünüm altın fiyatlarında satış baskısını artırıyor.

