ALTIN YİNE YÜKSELİYOR! 20 Şubat 2026 Cuma gram altın ve bilezik fiyatları (Güncel)

Altın piyasasında hareketlilik hız kesmiyor. 20 Şubat 2026 Cuma sabahı itibarıyla gram altın fiyatı, 22 ayar bilezik fiyatı ve ons altın tarafında yukarı yönlü seyir dikkat çekiyor. Yatırımcıların gözü ise bugün açıklanacak kritik ABD verisinde.

Bugün Fed’in olası faiz kararı için önemli bir veri olan ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisi açıklanacak. Yatırımcılar Fed’in bu yıl iki kez faiz indirimine gitmesini öngörüyor. Düşük faiz ortamı beklentisi ise güvenli liman talebini artırarak altın fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

20 ŞUBAT 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İşte 20 Şubat 2026 Cuma sabahı itibarıyla güncel altın fiyatları:

Altın Türü Alış Satış Değişim Saat ALTIN (TL/GR) 7.071,19 7.072,04 %0,49 09:15 22 Ayar Bilezik 6.663,69 6.728,32 %0,42 09:15 Altın (ONS) 5.023,60 5.024,18 %0,44 09:30 Altın ($/kg) 160.477,00 160.497,00 %0,30 09:15 Altın (Euro/kg) 188.761,00 188.785,00 %0,30 09:15 18 Ayar Altın TL/Gr 5.161,97 5.162,59 %0,49 09:15 14 Ayar Altın TL/Gr 4.007,03 5.287,07 %0,24 09:15

GRAM ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Gram altın fiyatındaki yükselişin temel nedeni, Fed’in bu yıl iki kez faiz indirimine gidebileceği beklentisi. Düşük faiz ortamı, yatırımcıyı alternatif güvenli liman arayışına yönlendiriyor. Bu noktada altın, en çok tercih edilen varlıkların başında geliyor.

Bugün açıklanacak PCE verisi, Fed’in faiz politikasına yön verebilecek kritik göstergelerden biri olarak öne çıkıyor. Verinin piyasa beklentilerine paralel ya da altında gelmesi, altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketi destekleyebilir.

22 AYAR BİLEZİK VE AYAR BAZLI FİYATLAR

Yatırım ve takı amaçlı tercih edilen 22 ayar bilezik fiyatı da %0,42 artışla yükseliş trendini sürdürüyor. Aynı şekilde:

18 ayar altın TL/Gr: 5.162,59

5.162,59 14 ayar altın TL/Gr: 5.287,07

Ayar bazlı fiyatlar, gram altın ile paralel bir seyir izliyor.

ONS ALTIN VE KÜRESEL GÖRÜNÜM

Ons altın 5.024,18 seviyesine yükseldi. Küresel piyasalarda faiz indirimi beklentisi güçlendikçe, ons tarafındaki yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor.

Altının dolar ve euro bazlı kilogram fiyatları da artış eğilimini koruyor.

Gram altın bugün ne kadar?

20 Şubat 2026 Cuma itibarıyla gram altın satış fiyatı 7.072,04 TL seviyesindedir.

22 ayar bilezik fiyatı kaç TL?

22 ayar bilezik satış fiyatı 6.728,32 TL olarak işlem görüyor.

Ons altın kaç dolar?

Ons altın satış fiyatı 5.024,18 seviyesindedir.

Altın fiyatları neden yükseliyor?

Fed’in faiz indirimi beklentisi ve düşük faiz ortamının güvenli liman talebini artırması altın fiyatlarını destekliyor.

20 Şubat 2026 itibarıyla güncel altın fiyatları yükseliş eğilimini sürdürüyor. Gram altın, 22 ayar bilezik ve ons altın tarafında yukarı yönlü seyir dikkat çekerken, piyasaların gözü bugün açıklanacak PCE verisinde olacak. Faiz indirimi beklentisi güçlendikçe altın fiyatlarında yükselişin devam etmesi bekleniyor.