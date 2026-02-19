ALTIN YÖN BULAMIYOR! 19 Şubat 2026 Perşembe gram altın ve bilezik fiyatları (Güncel)

Altın piyasasında hareketlilik sürerken yatırımcıların gözü bugün açıklanan güncel altın fiyatları üzerinde. 19 Şubat 2026 Perşembe sabahı itibarıyla gram altın fiyatı, 22 ayar bilezik fiyatı ve ons altın tarafında dalgalı bir seyir dikkat çekiyor. Küresel işlem hacmindeki düşüş ise fiyatların net bir yön belirlemesini zorlaştırıyor.

Özellikle Çin, Hong Kong, Tayvan, Singapur ve Güney Kore’de devam eden Ay Yılı Tatili, değerli metaller piyasasında hafta boyunca işlem hacminin düşük kalmasına neden oldu. Bu durum, altın fiyatları üzerinde sınırlı ve yönsüz hareketlere yol açtı.

19 ŞUBAT 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İşte 19 Şubat 2026 Perşembe sabahı itibarıyla öne çıkan gram altın, bilezik fiyatları ve diğer altın türleri:

Altın Türü Alış Satış Değişim Saat ALTIN (TL/GR) 7.033,61 7.034,48 %0,29 09:10 22 Ayar Bilezik 6.648,30 6.724,94 %0,45 09:09 Altın (ONS) 4.998,73 4.999,31 %0,29 09:25 Altın ($/kg) 159.894,00 159.913,00 %0,27 09:10 Altın (Euro/kg) 189.119,00 189.142,00 %0,27 09:10 18 Ayar Altın TL/Gr 5.134,54 5.135,17 %0,29 09:10 14 Ayar Altın TL/Gr 3.998,56 5.284,14 %0,27 09:10

GRAM ALTIN FİYATI NEDEN YÖN BULAMIYOR?

Gram altın fiyatı ile ons altın arasındaki ilişki yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Ancak bu hafta küresel piyasalarda işlem hacminin düşmesi, fiyatların güçlü bir trend oluşturmasını engelliyor.

Ay Yılı Tatili nedeniyle Asya merkezli işlemlerin yavaşlaması, altın piyasasında volatilitenin sınırlı kalmasına neden oldu. Bu nedenle güncel altın fiyatları küçük oranlı yükselişlerle sınırlı kalıyor.

22 AYAR BİLEZİK VE AYAR BAZLI ALTIN FİYATLARI

Takı ve yatırım amaçlı en çok tercih edilen ürünlerden biri olan 22 ayar bilezik fiyatı %0,45 oranında artış gösterdi. Aynı şekilde:

18 ayar altın TL/Gr: 5.135,17

5.135,17 14 ayar altın TL/Gr: 5.284,14

Ayar bazlı fiyatlar, gram altın fiyatları ile paralel hareket ederken, sınırlı yükseliş dikkat çekiyor.

ONS ALTIN VE KÜRESEL FİYATLAMA

Ons altın fiyatı 4.999,31 seviyesinde işlem görüyor. Küresel işlem hacminin düşük kalması nedeniyle ons tarafında da belirgin bir yön oluşmuş değil.

Ayrıca:

Altın ($/kg): 159.913,00

159.913,00 Altın (Euro/kg): 189.142,00

Bu veriler, küresel piyasalarda altının dar bantta hareket ettiğini gösteriyor.

Gram altın bugün ne kadar?

19 Şubat 2026 Perşembe itibarıyla gram altın satış fiyatı 7.034,48 TL seviyesindedir.

22 ayar bilezik fiyatı kaç TL?

22 ayar bilezik satış fiyatı 6.724,94 TL olarak işlem görmektedir.

Ons altın kaç dolar?

Ons altın satış fiyatı 4.999,31 seviyesindedir.

Altın fiyatları neden yatay seyrediyor?

Ay Yılı Tatili nedeniyle Çin, Hong Kong, Tayvan, Singapur ve Güney Kore’de işlem hacminin düşmesi, altın fiyatlarının yön bulmasını zorlaştırmaktadır.

SONUÇ: ALTIN PİYASASINDA BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

19 Şubat 2026 itibarıyla güncel altın fiyatları sınırlı yükselişler gösterse de belirgin bir trend oluşmuş değil. Gram altın, 22 ayar bilezik ve ons altın tarafında dar bantta hareket dikkat çekiyor. Küresel işlem hacminin normale dönmesiyle birlikte altın fiyatlarında daha net bir yön oluşması bekleniyor.