Altın yükselişe geçti

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 artışla 7 milyon 417 bin 999 liraya çıktı.

Altının kilogram fiyatı en düşük 7 milyon 300 bin lira, en yüksek 7 milyon 427 bin 998 lirayı gördü.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 9 milyar 765 milyon 247 bin 444,88 lira, işlem miktarı ise 1330,58 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 11 milyar 29 milyon 625 bin 862,12 lira olarak gerçekleşti.